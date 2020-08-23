新北中秋庇護特賣起跑　侯友宜大讚黃子佼比他會賣

今天的中秋特賣會，包括市議員黃林玲玲、劉美芳、工業會理事長白文亮、總工會理事長黃文祥、產總理事長洪清福、職總理事長游麗玉、各業總理事長王至芬等人到場，市議員周勝考、林國春也派代表前來致意。
侯友宜表示，在庇護工場工作的身心障礙員工，每位都像我們的孩子，在中秋佳節家家戶戶團圓的日子裡，希望企業與市民朋友們一起支持庇護工場，選購好禮兼作愛心。他感謝代言人黃子佼很有愛心，力讚代言商品效果佳，「兩次直播都銷售一空，比市長還厲害，市長讓他當也不錯！」
黃子佼聞言機智回應「我還是先從副市長開始當起就好」，引起現場一陣爆笑。
黃子佼還說，今年中秋節餽贈親友的禮品，他會自掏腰包，把高達20萬元預算，平均分配給代言的新北市庇護工場，力挺代言產品，也期望大家共襄盛舉，多多支持新北庇護工場產品。
勞工局長陳瑞嘉表示，新北市現有26家庇護工場，協助超過500位身障員工就業，在商品及服務都力求專業及創新。今年各家庇護工場也推出多款優質禮盒，像是喜憨兒庇護工場與幾米合作的「愛的記憶禮盒」、唐氏症基金會愛不囉嗦手作體驗館「月來月平安‧童趣九宮格禮盒」、集賢庇護工場推出的「富貴牡丹花後背包禮盒」、超級可愛的慈泰庇護工場「幸福樂章‧小協奏餅乾禮盒」、糕菲膳工坊「夢想起飛禮盒」、愛盲土城庇護工場「平安討喜禮盒」及慈育庇護工場「月餅書禮盒」等，樣樣都是2020中秋送禮的最佳首選。
身障就業輔導科長盧志銘說，今天無法到場的朋友，也歡迎到yahoo、PChome、momo、蝦皮購物平台的「新北市庇護工場網路商城」選購，讓庇護工場有持續進步的動力，幫助他們業績長紅。想了解更多活動相關訊息，可上新北勞動雲臉書或致電勞工局 (02)2960-3456分機6588洽詢。
新聞來源為Newtalk 新頭殼