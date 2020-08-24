移工入境居家檢疫　北市勞動局啟動線上申辦平台

台北市勞動力重建運用處表示，「移工入境居家檢疫線上申辦作業」平台已上線，可申請移工居家檢疫場所查核的產類別，包括製造業、營造業、屠宰業、海洋漁撈業、乳牛飼育業及外展農務等事業單位所引進之移工（社福類移工不適用），歡迎雇主多加利用。
陳信瑜提醒，移工居家檢疫地點不得為非防疫旅管之一般旅宿業，雇主或受委任之私立就業服務機構於申請時，務必以防疫旅館作為移工居家檢疫地點來提出申請。
陳信諭指出，一般旅宿如接獲居家檢疫者或隔離者提出入住需求，應聲明「不接受居家檢疫者或隔離者入住」，並主動通報本府市民熱線1999或觀光傳播局。同意居家檢疫或隔離者入住之一般旅宿，應依前項規定主動通報北市觀傳局，並按照該局輔導成為防疫旅宿、落實居家檢疫相關措施，方可安排居家檢疫或隔離者入住。
陳信諭表示，違者將依傳染病防治法第70條處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，並限期改善，屆期未改善者，按次處罰之，並且將會公告旅宿名稱及地址。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
居家檢疫 移工入境居家檢疫線上申辦作業 移工 防疫旅館 勞動局