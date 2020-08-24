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立委爆國防部用免費信箱　網驚:國防武器竟以Gmail購買

新頭殼newtalk
calendar_today2020-08-24 17:39:10

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
國防部日前拍攝「好戰必亡」宣傳影片，廣受各界好評。不料，立委林昶佐稍早驚爆國防採購聯繫竟用免費信箱？！林昶佐就要求國防採購對國家安全至關重要，世界各國都列為最高機密，立刻設置各種資安措施，以防止採購機密外洩。對此，網友驚嘆原來國防武器可以用Gmail購買。

林昶佐稍早在臉書發文指出，根據我們辦公室調查，今年度截至目前，國防部竟有841件涉及機密的採購案使用免費電子郵件信箱作為廠商聯繫管道，包括海軍司令部312件、國防部本部180件、國防大學122件等，連掌管情報的軍事情報局也有44件。

林昶佐分析，使用免費電子郵件信箱想必已是行之有年，但免費信箱的資安是否能達到國安層級令人懷疑。2014年就曾有資安專家揭露，包含Yahoo、Hotmail、Gmail在內，共有兩億筆帳密被駭。此後也不斷有資安問題不時曝光。

但國防部明明有公務信箱，為什麼卻要使用免費信箱？儘管國防部回應說，「免費電子信箱僅用於接受廠商意見之用途，非回復廠商意見之管道，並無涉及機敏性事項」。但難道國防部有清查過多年來的逐筆聯絡記錄？又如何確保廠商不會問及關鍵性機敏問題？所以我已經明確要求國防部，必須嚴格要求各項採購案使用國防部公務信箱，確保國家安全，不得出現一絲漏洞。

對此，許多網友也留言稱:「這個不太妥當，這麼機密的情資，況且老共一直在盯著」、「最危險的地方就是最安全的地方？原來國防採購可以用Gmail 聯絡？」、「國防部是無知！還是明知故犯，送檢調調查。」、「國防部真的要整頓一下惹」、「反正資料一定人賣到對岸，用什麼郵箱其實都一樣」、「這真的是大笑話，這些人是落伍、故意還是腦殘？」 

新聞來源為Newtalk 新頭殼

關鍵字

免費信箱 林昶佐 gmail 國防部 軍購

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