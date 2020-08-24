立委爆國防部用免費信箱　網驚:國防武器竟以Gmail購買

林昶佐稍早在臉書發文指出，根據我們辦公室調查，今年度截至目前，國防部竟有841件涉及機密的採購案使用免費電子郵件信箱作為廠商聯繫管道，包括海軍司令部312件、國防部本部180件、國防大學122件等，連掌管情報的軍事情報局也有44件。
林昶佐分析，使用免費電子郵件信箱想必已是行之有年，但免費信箱的資安是否能達到國安層級令人懷疑。2014年就曾有資安專家揭露，包含Yahoo、Hotmail、Gmail在內，共有兩億筆帳密被駭。此後也不斷有資安問題不時曝光。
但國防部明明有公務信箱，為什麼卻要使用免費信箱？儘管國防部回應說，「免費電子信箱僅用於接受廠商意見之用途，非回復廠商意見之管道，並無涉及機敏性事項」。但難道國防部有清查過多年來的逐筆聯絡記錄？又如何確保廠商不會問及關鍵性機敏問題？所以我已經明確要求國防部，必須嚴格要求各項採購案使用國防部公務信箱，確保國家安全，不得出現一絲漏洞。
對此，許多網友也留言稱:「這個不太妥當，這麼機密的情資，況且老共一直在盯著」、「最危險的地方就是最安全的地方？原來國防採購可以用Gmail 聯絡？」、「國防部是無知！還是明知故犯，送檢調調查。」、「國防部真的要整頓一下惹」、「反正資料一定人賣到對岸，用什麼郵箱其實都一樣」、「這真的是大笑話，這些人是落伍、故意還是腦殘？」
新聞來源為Newtalk 新頭殼