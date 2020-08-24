羅文嘉噹馬英九：做不到光復大陸至少守住台灣民主

羅文嘉今天在臉書發文指出，馬英九連日來的這些言論，非媒體「嘟麥」意外即興之作，屬於一種正式的立場宣示，對生在台灣、長在台灣，生命與未來所懸皆在台灣的人而言，聽到前總統發表這種公開呼應敵人戰略目標、基本訴求的言論，心頭除了為之一震，實在百感交集，忍了好幾天不講話。
羅文嘉，國家前途艱辛，不比過去戒嚴時代，既要提升內部政治品質、除弊興利，又要對抗強虜覬覦，守護民主，台灣人的肩膀與心臟，要比過去更勇敢強大，「馬英九最喜歡強調遵循蔣氏父子遺訓，就節錄他們遺囑中的一段，敬請馬前總統三思。」
羅文嘉先引用蔣介石遺囑指出：「---實踐三民主義，光復大陸國土，復興民族文化，堅守民主陣容，爲余畢生之志事，實亦卽海內外軍民同胞一致的革命職志與戰鬥決心。惟願愈益堅此百忍，奮勵自強，非達成國民革命之責任，絕不中止！矢勤矢勇，毋怠毋忽。」
他接著引用蔣經國遺囑：「萬一余為天年所限，務望我政府與民衆堅守反共復國決策，並望始終一貫積極推行民主憲政建設。全國軍民，在國父三民主義與先總統遺訓指引之下，務須團結一致，奮鬥到底，加速光復大陸，完成以三民主義統一中國之大業，是所切囑。」
羅文嘉強調，蔣氏父子一生與共黨鬥爭，怎堪想像今日國民黨，做不到光復大陸國土至少守住台灣民主，「國民黨怎麼活很簡單反共保台即可」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼