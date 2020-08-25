綠中執委涉爐渣案　民眾黨：這就是清廉、勤政、愛鄉土？

有網友在PTT發文「民進黨中執委郭再欽的爐渣煉金術」，點名明祥馨公司負責人郭再欽涉及爐渣田案，但因業者是台南市長黃偉哲推派去中央當中執委的人，球證裁判各局處都是他們的自己人，再多的介入最後也只是不了了之，並指有報導的記者遭到施壓、關切。而郭再欽日前發聲明稱，爐渣案在2016年獲得不起訴處分，只要有人繼續影射、攻擊，將提告加重誹謗。
民眾黨於臉書發文指出，當農田變成廢棄物掩埋場，當政商關係成為國家的毒瘤，「你我還要忍受這樣惡質的政治文化多久」。據報載，民進黨泛新潮流中執委兼台南市黨部財務長郭再欽，被點名傾倒爐碴讓學甲的沃土受污染，讓所養的虱目魚留下紫色的眼淚。
民眾黨表示，台南市民選擇讓民進黨執政後，在「學甲」農漁業行政區，藉著社會關注度不高，不停地傷害環境，而因為污染環境的「明祥馨」企業有限公司負責人郭再欽，就是民進黨中執委，因此再多的抗議或介入最終都不了了之，甚至連記者報導都必須要先調轉車頭以防不測。
民眾黨強調，這些事情，正在這片土地上，一遍又一遍的上演，官員的不積極，只留下民眾的不甘與心酸，而這些污染土地種出來，充滿元素週期表的食材，最終成為我們餐桌上的食物。
民眾黨說，民進黨唯一支持在枋寮開設違法養雞場的候選人、民進黨的黨務核心在農地上掩埋爐渣、污染這片土地，在法案上則是農地工廠就地合法，是不是在民進黨眼裡，只要能賺錢、能執政，就算污染超標，讓無辜的人民吃著受污染的食物、生活在被污染的土地上都沒有關係？
民眾黨抨擊，先傷害地方，接著封鎖消息，只要有人發聲就關切，只要有記者報導就積極溝通，再用臉書假帳號在網路上護航、帶風向，並藉污染地方，賺進龐大的利益，民眾嘗試透過各種管道發聲，卻難以撼動根深蒂固的利害關係。「這就是民主進步黨的『清廉、勤政、愛鄉土』？」「國人的食安，究竟還有多少『不安』。」「如果沒有人替這塊受傷的土地開口，就再也沒有人站出來為他們說話了」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼