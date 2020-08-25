曾玟學退時力　曾媽千字砲轟黃國昌「母湯」

藍麗珠開頭表示：「正值中美大戰，台灣也處在最關鍵的時刻，政治的動向都影響台灣的一切，基於對台灣的愛，我也是台灣老百姓的一份子，我必然表達我的立場，所以選擇公開這樣的訊息，也同時讓玟學了解母親對他的支持與守護。」
藍麗珠說，中美變動大，中共非法集團必須滅掉，除了統派之外，台灣還有很多原本可以幫台灣的某些政治人物，已背離初心良能，完全只剩下政治操弄，不知人類命脈的生死。黃國昌和徐永明等人並沒有因其他人退出而有所反省，這些人只剩高傲的集體性控制，是容易被中共統派所利用的危險政治模式。
兒子你能在此刻退出，是一個關鍵性的選擇。政治之路貴在明心明志，良心良能，也許失去某一些外在形式的交集，但相信自己的清明真實，才能夠贏得人民的支持，你的選擇是明確的，母親全力支持你，你一定有更大的格局智慧前進新的行路，母親與你同在。
藍麗珠也在後半段開始火力全開砲轟黃國昌：「黃國昌是超級控制性的高傲人格，已變成這樣。他當然要徹底的讓不聽他意志的人，去排除異己，讓他們離開，以利於他下一步的政治盤算。」
你現在雖然只是苗栗縣議員而已，但以你在苗栗縣議會個人單挑所有國民黨的議長議員，而能不退縮，為人民正義而戰，這樣無畏的力度，你當然是黃國昌最無法掌握的政治新秀，他怎麼能容得下你呢？你的存在會變成他背上的芒刺。
藍麗珠更指責整個黨：時代力量對台灣來講，已經是危險性的政治訊號，你能及時離開是明智的。明確為人民而戰，而不是玩弄政治的遊戲。黃國昌玩弄過度必毀掉自己。
黃國昌他是刻意盤算要你們這些打江山的人離開，他很多事情不會讓你們知道的，他已經在為他下一步做準備了，在他形成之前，先讓你們這些人離開。那麼多重要的人離開，照理說應出面挽留，但沒有，所以就很清楚他的盤算。
許多網友在讀完藍麗珠的留言後，也在下面表示讚賞：「媽媽好帥，好有戰鬥力！被媽媽圈粉！」、「這樣明理的母親才能孕育出這麼勇敢堅強的兒子。」
新聞來源為Newtalk 新頭殼