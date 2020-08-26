PO合照給祝福　王婉諭：不會離開時力會繼續努力

時代力量昨天展開為期3天的決策委員改選網路投票，卻傳出黃捷的妹妹黃蓉「被投票」爭議，黨中央下午說明，黃捷尚未通過入黨審核，因此沒有投票資格，至於未通過入黨審核理由為，黃蓉與11名申請入黨者持相同信用卡繳黨費，與過去經驗不符；黃捷晚間在臉書發文，除了質疑其說法，也指控黨內民主早已蕩然無存，「雖然很遺憾不捨，但也很無力，宣布即日起退出這場決策委員選舉，也退出時代力量」。
對於黃捷退黨一事，王婉諭在臉書PO出與黃捷合照，並說「縱然在這個風雨飄搖的時刻，我從沒有一刻想過要放棄」；她說，就像她努力倡議、推動的議題一樣，「我知道，很難！」但只要多一點努力，就有多一個變得更好的可能，留下來、面對它，才有改變的可能。
「我知道只要咬緊牙關走過陰霾、找出方向，我們就能突破困境！」王婉諭強調，她會繼續留在這裡努力，她知道今天她能夠進入立法院，是因為身上背負著100多萬位選民的期待，也清楚她該擔起的責任，「我還有很多事想要做，還想要給我們的下一代一個更好的台灣」。
王婉諭說，她不會離開，在立院工作的這些期間，「讓我更看見、也更加深信，時代力量所堅持的價值，以及其存在的必要性」，至於離開的夥伴，她仍會選擇祝福，希望在未來改革的路上還有相遇的時刻，而繼續留下來堅守時力的夥伴們，除了感謝，「還要對你們致上最深的敬意，因為有你們，在這條艱辛的路上我們能夠相互扶持，共創一個令人值得期待的未來」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼