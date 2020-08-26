🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 新頭殼

PO合照給祝福　王婉諭：不會離開時力會繼續努力

新頭殼newtalk
calendar_today2020-08-26 23:05:24

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
高雄市議員黃捷今天(26日)晚上控訴，時代力量黨內民主已蕩然無存，宣布退出時代力量，將以無黨籍身分參政，繼續替高雄做事。對此，時代力量立委王婉諭表示，離開的夥伴她會選擇祝福，希望未來改革的路上還有相遇時刻；時力台南市議員林易瑩也說，雖然不捨，但無限祝福，無論如何，未來仍一同為台灣努力。

時代力量昨天展開為期3天的決策委員改選網路投票，卻傳出黃捷的妹妹黃蓉「被投票」爭議，黨中央下午說明，黃捷尚未通過入黨審核，因此沒有投票資格，至於未通過入黨審核理由為，黃蓉與11名申請入黨者持相同信用卡繳黨費，與過去經驗不符；黃捷晚間在臉書發文，除了質疑其說法，也指控黨內民主早已蕩然無存，「雖然很遺憾不捨，但也很無力，宣布即日起退出這場決策委員選舉，也退出時代力量」。

對於黃捷退黨一事，王婉諭在臉書PO出與黃捷合照，並說「縱然在這個風雨飄搖的時刻，我從沒有一刻想過要放棄」；她說，就像她努力倡議、推動的議題一樣，「我知道，很難！」但只要多一點努力，就有多一個變得更好的可能，留下來、面對它，才有改變的可能。

「我知道只要咬緊牙關走過陰霾、找出方向，我們就能突破困境！」王婉諭強調，她會繼續留在這裡努力，她知道今天她能夠進入立法院，是因為身上背負著100多萬位選民的期待，也清楚她該擔起的責任，「我還有很多事想要做，還想要給我們的下一代一個更好的台灣」。

王婉諭說，她不會離開，在立院工作的這些期間，「讓我更看見、也更加深信，時代力量所堅持的價值，以及其存在的必要性」，至於離開的夥伴，她仍會選擇祝福，希望在未來改革的路上還有相遇的時刻，而繼續留下來堅守時力的夥伴們，除了感謝，「還要對你們致上最深的敬意，因為有你們，在這條艱辛的路上我們能夠相互扶持，共創一個令人值得期待的未來」。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

關鍵字

王婉諭 退黨 黃捷 祝福 時代力量

NOW民調中心

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

《平民巨星》總冠軍爭霸戰，最強嗓音即將出爐，快來預測最後贏家！

繼續作答
喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

喬瑟夫高登李維邀網友們投稿「台灣美照」，您心目中覺得台灣哪個縣市最美?

繼續作答
彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

彰化與中央不同調 從「抗體篩檢」到「無症狀者檢驗」都特立獨行！

繼續作答

想看更多

[PR]川普簽令將全面封殺抖音、微信 ！ TikTok、WeChat用戶紛紛對川普政府提告

川普簽令將全面封殺抖音、微信 ！ TikTok、WeChat用戶紛紛對川普政府提告

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

侯友宜宴請立委爭取建設　張宏陸嗆：給我板橋區捷運

侯友宜宴請立委爭取建設　張宏陸嗆：給我板橋區捷運

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]2020米其林指南放榜！美食聖經背後幾個必知小知識你一定要懂！

2020米其林指南放榜！美食聖經背後幾個必知小知識你一定要懂！

[PR]讓你心底發寒　台灣十大鬼屋介紹

讓你心底發寒　台灣十大鬼屋介紹

[PR]爸媽準備好了沒? 兒童安全座椅9/1新制上路 「轉一下」就免於最高罰款3000元！

爸媽準備好了沒? 兒童安全座椅9/1新制上路 「轉一下」就免於最高罰款3000元！

[PR]超毛的都市傳說！這些恐怖禁忌遊戲 膽小的人絕對不要嘗試！

超毛的都市傳說！這些恐怖禁忌遊戲 膽小的人絕對不要嘗試！

[PR]曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

曾玟學宣布退黨！時代力量近年來爭議不斷 有哪些人受不了跟時力說掰掰？

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

影／彰縣：台大公衛血清抗體檢驗試劑　與疾管署來源相同

影／彰縣：台大公衛血清抗體檢驗試劑　與疾管署來源相同

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]日本結婚冷知識／日本婚禮不能和父母同桌嗎？台日婚禮細節大不同

日本結婚冷知識／日本婚禮不能和父母同桌嗎？台日婚禮細節大不同

[PR]李佳穎、吳姍儒分享夏日瘦身飲品　「減肥成功就是這樣喝的」

李佳穎、吳姍儒分享夏日瘦身飲品　「減肥成功就是這樣喝的」

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽