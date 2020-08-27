黨產條例是否合憲　明天下午4時答案揭曉

這件釋憲案源於行政院不當黨產處理委員會（黨產會）自2016年11月到2019年9月，凍結國民黨資產，並認定中央投資、欣裕台及婦聯會等都是國民黨的「附隨組織」，其相關資產是威權時期不當取得的財產，不僅需凍結還要移轉為國有，估計總額將近千億元。
2016年黨產會認定國民黨持有約156億元的中投與欣裕台股權，是國民黨及其附隨組織不當取得的財產，命國民黨須在30日內，將兩公司股權移轉為國有。
對於黨產會的處分，國民黨、中投及欣裕台等公司分別提起多件訴訟，由北高行審理欣裕台、中投、國民黨、婦聯會、國家發展基金會、民族基金會與黨產會間的5件訴訟，分3號聲請案，大法官併案審理。
其中關於中投及欣裕台被認定為黨產部分，北高行政法院由審判長李玉卿與法官鐘啟煒、李君豪合議審理，認為黨產會的處分牽涉到《黨產條例》牴觸憲法的問題，裁定停止審理聲請釋憲。
大法官為此於今年6月30日在憲法法庭辯論，聲請的法官雖未到場，但提出論述書表示，此條例對「附隨組織」的認定是以政黨實質控制人事、財務或業務經營為判斷標準，過於疏漏，不符合法律明確性原則。
6月30日代表相關機關發言的不當黨產處理委員會主任委員林峯正，任期到8月30日，今日再獲行政院指定續任主委。
林峯正認為，中國國民黨透過訓政時期約法以黨治國，後來憑藉戒嚴令和動員戡亂時期臨時條款架空憲法本文，執政黨「以黨領政」，與實質法治國原則不符。黨產會主張《黨產條例》沒有侵犯司法權，也沒排除司法機關審查黨產會處分合法性的權限，因此沒有違憲。
但聲請法官質疑，條例第4條第2款後段指的是組織「已脫離」政黨實質控制，與前段「獨立存在而由政黨實質控制」狀況不同，為何皆以「避免藉脫法行為違反政黨政治之平等原則」等同視之，還須自行舉證是正當取得財產。附隨組織經框限的財產，全被推定為不當黨產，加上附隨組織定義不嚴謹，目的和手段間的正當性不符合比例原則。
新聞來源為Newtalk 新頭殼