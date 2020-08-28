時力黨魁找嘸人？高鈺婷：盼由3名現任立委選出黨主席

時力前主席徐永明捲入SOGO收賄案後退黨，時力決策委員5日總辭並將改選。時力選舉委員會今公告投票結果，王婉諭拿下1071票、得票率80.95%，排名第一，接續為高鈺婷、邱顯智、陳椒華、高雄市議員林于凱、邱顯智國會辦公室法案助理林佳瑋、律師張衛航、桃園市議員簡智翔、彰化縣議員吳韋達、時力立法院黨團副主任白卿芬、苗栗縣議員宋國鼎、時力智庫副執行長彭盛韶、時力智庫執行長李兆立、台南市議員林易瑩、新竹市議員林彥甫。
在決策委員選舉前，邱顯智已先宣布不參選黨主席，並稱高鈺婷是適合人選，會支持她選黨主席，未料，高鈺婷在選後，卻在臉書點名3名現任立委，希望在這之中選出黨主席。高鈺婷指出，謝謝時代力量各位黨員同志支持，讓她以第二高票當選決策委員，「我可以深刻感受到每一張選票背後的期盼與厚愛」。
高鈺婷說，這一任決策委員是任務型決委，任期只到明年2月底，在這個節骨眼，她認為黨主席人選除了要深獲黨員肯定、有足夠處理緊急事務的能力之外，最重要的，是能夠直接具有公職的角色，讓黨中央和第一線政治工作能夠高度協同工作。
高鈺婷強調，基於務實改革的理由，她期盼現任立委王婉諭、邱顯智、陳椒華，可以有一位出任新任黨主席，扛起這份重責大任、帶領大家繼續往前行，跟大家一起完成改造時力的使命。
新聞來源為Newtalk 新頭殼