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拿台灣人健康做外交？孫大千怒罵：這是赤裸裸的「賣台」

新頭殼newtalk
calendar_today2020-08-29 17:24:26

▲總統蔡英文宣布將擴大開放美國豬牛進口，前立委孫大千抨擊政府是赤裸裸的「賣台」。（圖／新頭殼）
▲總統蔡英文宣布將擴大開放美國豬牛進口，前立委孫大千抨擊政府是赤裸裸的「賣台」。（圖／新頭殼）
總統蔡英文日前宣布，明年將擴大開放美國豬牛進口，消息一出引起民眾反彈，前立委孫大千今（29）日大酸，蔡英文終於還了美國總統川普情義相挺的這個大人情，可惜的是，卻用台灣人民的健康安全作為代價，他也抨擊，這已經不僅僅是「親美」，是赤裸裸的「賣台」。

針對蔡英文保證會在保障國民健康的前提下，依據科學證據、國際標準，訂定進口豬肉萊克多巴胺（瘦肉精）安全容許值，但孫大千今天在臉書上質疑，蔡英文與其鬼扯一堆冠冕堂皇的說辭來混淆視聽，不如認認真真地講清楚幾個關鍵問題。

孫大千拋出七點質問蔡英文，第一，民進黨當年在野時，針對美牛美豬「零檢出」的立場和主張，為什麼在執政後就突然豬羊變色了呢？第二， 為什麼犧牲台灣的食品安全會是蔡英文口中的「一個符合國家整體利益及未來戰略發展目標的決定」？如果連健康都沒有了，還談什麼國家整體利益，和未來戰略目標呢？第三，民進黨不是每天都在大內宣台美關係是如何的情誼深厚，絕對沒有任何的對價交換嗎？現在為什麼要開放美牛美豬進口才能夠促進台美關係呢？

孫大千提到，第四，蔡英文是否可以保證開放美牛美豬進口後，美台雙方的自由貿易協定可以立刻簽訂，不會再有其他額外的條件？同時，台灣也可以順利的加入CPTPP呢？第五，以民進黨過去擔任在野黨時所堅持的理念，開放美牛美豬進口真的是一個「符合食品衛生標準的決定」嗎？第六，民進黨政府到底做了什麼樣的安排，可以確保台灣豬農的生計不受影響呢？第七，今天開放美牛美豬進口如了川普政府的願望，蔡英文什麼時候要宣布開放日本核食產品進口，再還日本政府一個人情呢？

此文一出立即引起網友們討論，大家紛紛留言表示，「拿全台灣人的健康來換取政治利益可惡至極…...下地獄十八層都不夠」、「昨日抗議，今日同意，像極了愛情」、「抱人大腿，總是有代價的」、「要說時空背景改變，不如承認自己短視近利！」、「讓817去吃飽飽」、「武漢肺炎沒事，卻被民進黨毒死」。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

針對總統府宣布將擴大開放美國豬牛進口，前立委孫大千痛批，這已經不僅僅是「親美」，這是赤裸裸的「賣台」。 圖：翻攝自孫大千臉書
針對總統府宣布將擴大開放美國豬牛進口，前立委孫大千痛批，這已經不僅僅是「親美」，這是赤裸裸的「賣台」。 圖：翻攝自孫大千臉書
 

關鍵字

美豬美牛 蔡英文 孫大千 食品安全 健康

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