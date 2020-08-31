開放美豬牛　民眾黨團轟：溜滑梯變低標黨

賴香伶表示，蔡總統28日召開記者會宣布開放進口含有瘦肉精的美國豬肉、牛肉，稱不需要修法、用公告方式執行，這樣的重大決策卻這麼做，對國會非常不尊重，攸關國人健康食品方面的管制以及很多家庭有肉類需求，為何不能在國會召開聽証，透過專案報告質詢，讓國人多所知悉？
賴香伶說，民眾黨立院黨團決議，對這樣的行政命令，要求依職權行使法規定送到國會實質審議，不會讓行政命令草率過關、明年1月1日就上路。
賴香伶直言，蔡政府稱自己最會溝通，但這件事情為什麼不溝通、不經過國會程序？現在的民進黨在當時國民黨2012年針對食品管理法修法時，雙邊在時空轉換下，換了位置，作法、態度上也完全顛倒，民進黨當年曾提出希望採取公投方式來否決進口美豬牛的重大政策，即使因為美台關係、簽署TIFA（台美貿易暨投資架構協定）也不能用健康權來交換，可是今天看到過去這麼高標的民進黨，用行政命力、不用修法的方式，由總統在總統府裡面大肆向國際宣傳，「這過去的高標，一下子溜滑梯變成低標黨」，真的對國人很不堪，也覺得政府當時能高舉健康權，那今天的健康權在哪裡？今天要守護國人安全的執政黨當時霸氣又往哪裡去了呢？真的遺憾。
黨團副總召張其祿也說，今年3月曾跟中華民國養豬協會開過記者會，從去年中秋節後，毛豬價格就暴跌，今年又遇到疫情，都是巨大衝擊，豬農已虧損連連，現在又要開放美豬，讓豬農都覺得被出賣。
張其祿指出，現在加入更具成本優勢的美豬，毛豬約65元一斤，但美豬大概38元至40元一斤，具備成本優勢，當這樣具有成本優勢的每豬進入台灣市場會產生什麼效應？這是民眾黨很關心的，且一般餐飲、加工製品，若有更便宜的選擇是不是一定會用？屆時可能發生「好的豬肉出口，壞的豬肉進口」，國人反而吃不到質量俱佳的國產豬肉。
黨團幹事長高虹安說，雖然中央宣示美豬不會進到校園，但《學校衛生法》第23條只規定，要「優先使用本國食材」，未完全禁止廠商使用外國食材，並沒強制禁瘦肉精等對食安有疑慮的項目，未來有修法必要性。
高虹安提到，另外，若未來中央訂定相關標準，地方也不能自訂標準，那麼中央對於相關食安法規應該要一併修正，呼籲行政院對於這次的開放到立法院進行專案報告。而政府根據數據表示，認為國人吃到進口含萊克多巴胺豬的機率僅有0.286%，但2,350萬國人乘以0.286%的數字差不多約有67,000人，高虹安質疑，誰能保證這六萬多名台灣民眾吃到萊克多巴胺豬對身體不會造成影響？
蔡壁如指出，在食品衛生管理法第15條就已規定「不得檢出乙型受體素」，其中便包含萊克多巴胺，蔡政府應明確向國人解釋；而台灣豬肉的產銷履歷更應趁這個時間點來全面落實，並呼籲中央應保證內臟類不進口，且應該用科學的方法來提出見解。
新聞來源為Newtalk 新頭殼