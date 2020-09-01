柯P轟美豬換國際地位太空泛　王世堅嗆：先把市政搞好

王世堅下午於台北市議會接受媒體聯訪，對於美麗島電子報最新民調顯示，柯文哲是多位政治人物中信任度最低，王世堅直言，這是柯最大危機，多數民眾已經不再信任他，當一位從政者不被社會所信任、沒公信力，自然人民就不會把公權力授與給他，那柯文哲從政還有任何意義嗎？他也喊話，「柯文哲，要開議了，該收心啦！不要再玩了」。
王世堅認為，柯文哲這將近一年來，專職黨主席、兼差市長，無心市政，支持度、信任度的下滑，是家常便飯、剛好而已，若柯再不收心、好好專心市政，民眾對他的支持度、信任度都還會再下滑，「只有更低、沒有最低，還會持續下探底線」。
而美麗島分析，民眾黨會「成也柯文哲、敗也柯文哲」，王世堅表示，這是民眾黨很傷腦筋的地方，這黨沒中心思想、核心價值，民眾黨只靠唯一最大政治明星柯文哲，但若這政治明星不再受信任、被支持，那是不是這黨就垮了？這黨存在就毫無價值、意義。
王世堅更說，自己前幾天講過，當柯文哲被稱呼liar（騙子）官司敗訴，已經被法院公開認證是個liar，當民眾黨最依靠的大明星柯文哲是騙子，等於民眾黨就是詐騙集團、黨員就變車手了，柯文哲應該考慮是不是解散這個黨？或就辭去市長，專心當民眾黨主席，總不能腳踏兩條船，「雙腳踏兩條船，心頭亂紛紛」（台語），兩邊都要兼顧，結果兩邊都做不好，這理所當然的事。
有媒體詢問，柯文哲這次對於民調稱會檢討改進，但之前都常說民調「看看就好」，王世堅指出，柯該檢討時不檢討，現在檢討為時已晚，因為民意如流水，民眾給柯文哲機會過，且對柯有那麼大的容忍度，過去亂講話、說錯話，甚至說謊，社會也都忍受好幾次，這次支持度、信任度急速下滑，證明台灣社會民意，就是告訴柯文哲，對你已忍無可忍，現在才說要回去檢討、反省，在他看是來不及了啦，已經給過太多次機會。
而監察院長陳菊今說，她曾被監委糾正30次；但比起其他縣市，新北市8年有68案、台北市（柯文哲）5年多的紀錄也都比她還高。王世堅認為，過去都是柯文哲虧花媽，長年也酸她很多，當時陳菊展現非常高的容忍度、長輩的寬厚，但柯就典型「政治渣男」，一而再、再而三糟蹋花媽，現在陳菊小虧柯文哲，「我覺得一點都不為過」。
至於柯文哲批小英拿美豬牛進口換國際地位「太空泛」，王世堅批評，柯文哲什麼資格講中央政府、蔡英文總統？他在全國政治領袖裡面支持度、信任度都墊底，且不信任度這麼高的首都市長，你憑什麼對其他政治領袖說三道四？
王世堅砲轟，柯文哲這些品評，只是顯露柯稱虛心檢討都檢討假的，都在檢討別人、沒檢討自己，應該關起門來好好檢討，先把自己台北市政搞好，這才是最重要的，他也送柯文哲兩個字：「閉嘴」，虛心檢討的第一步就是閉嘴。
新聞來源為Newtalk 新頭殼