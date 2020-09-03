「韋德齊如溫暖太陽」游錫堃：王毅是令人不舒服的寒風

捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪台今日進入第五天，上午除了總統蔡英文在總統府接見外，隨後也與立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮一起出席外交部記者會，而衛福部長陳時中臨時加入這場記者會，引來媒體關注。而或許先前蔡英文接見捷克團的談話太久，原訂11時30分外交部這場記者會也拖到12時17分左右，訪賓才陸續進場。比起記者會原來表定時間晚了近50分鐘。
游錫堃表示，很榮幸認識真正台灣友人韋德齊參議長及各位代表團貴賓。韋德齊參議長此次應立法院邀請訪台，並在立法院發表撼動人心的演說，溫文儒雅，展現文明國家的風範，有如春天的太陽，和熙而溫暖，台灣人民深受感動。而中國外長王毅的粗鄙恫嚇，有如冬天的寒風，令大家不舒服也不歡迎，已經引起德、法等歐盟其他成員國的不平，紛紛聲援捷克。證明民主自由的國際社會，霸凌贏不到支持；唯有民主和平才能贏得各國的尊重。
游錫堃說，捷克政治家杜布切克曾說「你可以摧毀花朵，但你無法阻擋春天」，參議長此次不畏強權，堅持做對的事的台灣之行，所帶來國際民主春天的訊息，將會風行草偃，引領其他國家拿出更多的實際行動來對抗極權壓迫，意義非常重大。
游錫堃說，最後，代表中華民國立法院再次感謝韋德齊議長賢伉儷率領捷克參議院議員及民間代表到訪台灣，非常感謝，藉這個機會祝福大家，旅途愉快，身體健康、萬事如意，希望有一天能夠在布拉格再見。
新聞來源為Newtalk 新頭殼