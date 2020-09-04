柯文哲、賀吉普相見歡　北市贈10萬片口罩給布拉格

台北－布拉格夥伴關係聯合聲明如下：
台北市與布拉格已於本（109）年 1 月 13 日簽訂姊妹市協定，為進一步加強姊妹市關係，兩市將尋求更多交流與合作的措施，包括：
⚫ 共同協助抗疫：為共同對抗新冠肺炎疫情，台北與布拉格將分享最佳做法與可用資源，合作進行相關抗疫措施；台北並將捐贈10萬800片醫療口罩供布拉格抗疫使用，布拉格敬表意。
⚫ 動物保育合作：依據台北市立動物園與布拉格市立動物園本年1月13日簽訂之合作備忘錄，台北動物園將依專業考量選配兩隻穿山甲並運送至布拉格參加借殖計畫，布拉格動物園將完成穿山甲展示場之修繕施作以及派員赴台北學習穿山甲照養技術；雙方另需合作申辦穿山甲輸出入所涉CITES許可及檢疫條件等文件。此外，布拉格欣聞該市2018年調度至台北之馬來貘即將產仔，彰顯兩市馬來貘繁殖合作成果。
⚫ 教育文化交流：台北與布拉格將鼓勵所轄各級學校進行各項學生交換、教育旅行等合作計畫，台北另將提供布拉格學生至臺北學習中文獎學金。此外，兩市也將促進有關音樂藝術文化之個人和團體之互訪、交流與合作計畫，包括台北市立國樂團和布拉格愛樂訂於2021年秋天進行相互訪演。
⚫ 觀光旅遊合作：依據台北市與布拉格市本年1月13日簽訂之合作備忘錄，兩市將加強觀光旅遊方面的交流與合作事項。兩市將就後疫情時代如何協助觀光旅遊與會展產業振興及轉型，分享相關資訊與做法，並期待兩市早日恢復並加強觀光旅遊之交流與合作。
⚫ 智慧創新合作：台北與布拉格均致力於智慧城市和新創產業的相關發展，台北感謝布拉格參與台北智慧城市高峰會線上會議，布拉格並將在新冠肺炎疫情獲得控制後持續參與相關活動；台北也邀請布拉格參加臺北發起之「全球智慧城市聯盟」及台北國際新創展。
新聞來源為Newtalk 新頭殼