酈英傑：台美經濟商業對話優先關注科技與醫療產品供應鏈

捷克參議院議長韋德齊8月30日率領89人訪問團抵台，進行6天訪問。除了台灣政府高規格接待外，美國在台協會台北辦事處（AIT/T）也做足面子給台灣及捷克訪問團，與台灣外交部、經濟部歐洲經貿辦事處、日本台灣交流協會以及中華民國對外貿易發展協會在遠東飯店舉行「重組供應鏈：促進理念相近夥伴間之韌性論壇」。
AIT處長酈英傑致詞時就提到，上週，AIT與駐美國台北經濟文化辦事處一同發表「5G安全共同宣言」，呼籲了捷克政府於2019年5月一場具里程碑意義的重要會議中所通過的「布拉格提案」，這是一套為研擬5G網路安全的共同作法所制訂的重要準則。
酈英傑還說，韋德齊議長的台灣行正好彰顯在確保你我未來繁榮及國家安全的眾多關鍵領域，台灣的重要性不言可喻。打造供應鏈的韌性僅是台灣在後疫情時代將扮演的許多關鍵角色之一。
美國國務院亞太助卿史達偉8月31日宣布將與台灣舉行「經濟商業對話」。隨後，經濟部長王美花也證實，國務院掌管能源、經濟議題的次卿凱斯克拉奇 （Keith Krach）將來台參與這場會議。
酈英傑今日則進一步說，美國期望藉此深化美台在各項領域中的經濟關係，而科技與醫療產品供應鏈的重新佈局正式雙方要最優先關注的事項。
日本台灣交流協會會長泉裕泰致詞則說，日本與東南亞國協今年4月曾發表針對新型冠狀病毒爆發的經濟復原與回應的經濟部長共同聲明。大家同意創造一個強韌的供應鏈以回應這前所未見的大流行。日本台灣交流協會也與台灣一同針對其他國家市場進行合作。雙方支持台灣與日本公司到主要以新南向國家為主的地區進行拓展。這也有助於打造一個去中心化與更韌性的供應鏈。
新聞來源為Newtalk 新頭殼