國防部修改免召標準　縮短天數增加教召頻率

蔡英文總統近日宣布將要推動三項後備改革，包含了一、建立常後一體制度，讓具有和常備部隊相近的後備戰力，能夠與常備部隊有同樣的武器，及時動員，和常備部隊並肩作戰。二、後備動員合一，總統強調將要整合並擴大後備動員的任務。三、跨部會合作，透過跨部會合作，平時可因應天災，戰爭發生時，也可以鞏固民心，並成為防禦固守的基本。
國防部發布的「五年兵力整建及施政計畫報告」，就是強化「教召訓練課程」、「編實動員教召」以及「後備部隊戰力」，回應總統先前宣布推動的三項改革計畫。
而對於「免召」條件的增修，國防部也提出了「後備軍人及補充兵免除本次教育勤務點閱召集認定標準」草案，認定免召標準訂定項目，包含了患病不堪行動、家庭發生重大事故、有學籍的在學生、航行國外的船員以及因案件羈押中或執行徒刑者等項目。
但草案強調:「公告召集日程後始排定之出國（境）觀光旅遊行程，不得申請免除本次召集」。因為監察院調查104年至106年的紀錄，發現有6萬多名後備軍人用「因事出國」為由，來核免教召，於是草案明定公告，後備軍人於教召日期訂定後，才排出國觀光旅行的行程，不得申請免除教召。
國防部也編列了61萬台幣的預算，準備派遣三名代表在明年7月前往以色列考察當地後備動員制度，考察內容包括了解以色列的後備、預備役部隊動員整備、人員編組、訓練、薪資待遇等項目，來調整台灣軍備的動員制度。
新聞來源為Newtalk 新頭殼