富商翁茂鍾記事簿如「百官行述」詳載9位司法高層醜聞

監察院司法及獄政委員會於9日審查通過監察委員王美玉、高涌誠所提調查報告，發現司法院移送石木欽的行政調查報告指出，翁茂鍾先生在司法界有雄厚的人脈，以致全案除石木欽外，還有許多審、檢、調、警人員與他關係密切，在他與百利銀行的五件訴訟官司給予協助，且不避諱他在三大炒股官司中的爭議，仍然密切接觸甚至購買他所經營或控制的股票，嚴重傷害司法獨立、公平與正義，也令無司法人脈的一般訴訟民眾，無法獲得憲法賦予的公平訴訟權保障。
監委指出，涉入的司法人員包括前檢察長方萬富、檢察官曲鴻煜、羅榮乾，最高法院前法官顏南全、花滿堂、謝家鶴、最高行政法院前院長林奇福、最高法院前庭長吳雄銘，以及曾經擔任台北市調處機動組主任秦台生等人涉違反公務員服務法及其職務倫理規範，傷害司法公平正義的形象，損害政府信譽，行政院和司法院應就台北地檢署在本案的全部扣押物徹底調查，將違法及違反倫理規範的審、檢、調、警人員逐一揭露並依法查處。
監委表示，據翁茂鍾所寫記事本顯示，他為百利銀行案件1千萬美金本票，運用各種司法檢調關係以求勝訴過程，就像現代版的「百官行述」嚴重傷害司法獨立與公正性，重大情節包括：
一、翁茂鍾與百利銀行相關五件訴訟中，確認本票債權不存在的民事訴訟勝訴關鍵在於「吳仙富偽造有價證券」刑事案件，本案除石木欽外，還有當時的台南地檢署方萬富檢察長、承辦檢察官曲鴻煜等司法人員牽涉其中，因此本案從吳仙富自首短短不到四個月就起訴、判刑並緩刑，就此確立翁茂鍾本票債權不存在勝訴，一千萬美金本票不必被執行的過程涉有重大不法疑慮。
在此訴訟期間有司法人員私下向翁茂鍾買入他經營控制的怡安公司（後改名為應華精密公司）未上櫃股票，亦即在87年10月間怡安公司股票上櫃前，翁茂鍾曾於手寫股票出售名單上，記載包括石木欽（時任最高法院法官）、王崇儀（時任宜蘭地檢署檢察長）、方萬富（時任台南地檢署檢察長）、劉柏良、秦台生（時任台北市調查處機動組主任）、曲鴻煜（時任台南地檢署檢察官）等人購買怡安股票。
二、翁茂鍾與百利銀行相關案件中，有關確認本票債權不存在的民事訴訟的第三審訴訟期間，據翁茂鍾記事本記載疑似透過石木欽與最高法院顏南全法官告知本案分案訊息後，翁茂鍾當日立即拜訪曾任最高行政法院院長林奇福，他是本案的承審庭長，林奇福庭長竟並未迴避，還數度與翁茂鍾見面，足見翁茂鍾在司法界人脈雄厚，一般訴訟當事人豈能有機會私下見到承審法官或庭長。
三、翁茂鍾與百利銀行相關訴訟案件中，在有關諸慶恩違反商業會計法案件偵審期間，在翁茂鍾與石木欽多次見面後，時任台北市調查處機動組主任秦台生違法立案情節重大，他以接獲匿名檢舉百利銀行涉嫌不法要立案調查，未獲調查局同意，不久台北地檢署也接獲匿名檢舉百利銀行涉嫌不法，請台北市調處查明，當時就由台北市調機動組主任秦台生負責調查。秦台生和翁茂鍾接觸密切，並在翁茂鍾民、刑事訴訟期間相繼買進他所經營控制的怡安、聯亞股票。
四、翁茂鍾與百利銀行相關案件中，有關諸慶恩違反商業會計法刑事案件，在最高法院第三審與再審期間暨附帶民事訴訟審理期間前後，除石木欽外，翁茂鍾並與最高法院吳雄銘庭長、顏南全法官等司法人員有不當接觸，而吳雄銘和石木欽是本件刑事案件的承審庭長和法官，均未迴避，因此本案不論判決結果如何，均產生訴訟兩造的形式上不平等。
五、翁茂鍾的怡安公司炒作股票刑事案件，依據翁茂鍾便條紙記載有眾多司法檢調與警察人員向其購買怡安公司股票，偵查期間除石木欽外，他並與調查局秦台生有密切接觸，所以本案為何從新竹地檢署移轉到台南地檢管轄，以及台南地檢署不起訴處分是否違法，都有可疑之處，但因偵查卷證遭台南地檢署銷毀，監察院無從調查。
六、翁茂鍾在應華精密公司（前身為怡安公司）炒作股票案刑事案件，遭台中地檢羈押在案，並經媒體大幅報導、交保後，翁茂鍾仍與石木欽及最高法院法官花滿堂與謝家鶴球敘會面，這些最高法院法官仍不避嫌，涉有不當接觸。
七、翁茂鍾在佳和公司炒作股票案刑事案件與石木欽及主任檢察官羅榮乾等有會面，涉有不當接觸。
八、92年怡安公司引進其他大股東，經營權將易主前夕，包括石木欽，還有眾多司法檢調警人員加碼購買怡安股票，但翁茂鍾曾涉有怡安公司股票內線交易的嫌疑，之後翁茂鍾又於94年7月15日至10月31日與股市炒手炒作應華精密公司（怡安公司股票改名為應華公司）股票獲利經判決確定在案，這些不避嫌疑私下向翁茂鍾購買相關股票的司法、警調人員均一路升遷，有些已擔任位高權重長官，均涉有違反公務員服務法暨其職務倫理規範。
九、翁茂鍾在應華精密公司炒作股票案刑事案件審理期間，除石木欽於97年6月間向佳和公司買進翁茂鍾所經營控制聯亞公司股票外，同時尚有調查局秦台生、周幼偉等其他司法檢調警人員以他人名義購入聯亞股票，均涉有違反公務員服務法暨其職務倫理規範。
十、內政部警政署所屬高階警官劉柏良與周幼偉均為翁茂鍾座上常客，並且購買翁茂鍾所控制公司股票，另外在翁茂鍾記事本明確記載87年8月28日刑事警察局經濟犯罪組徐綉岳警官約談翁茂鍾與弟弟翁茂欽後，翁茂鍾當天晚上19時30分即在頂上餐廳宴請刑事警察局高層，以及劉柏良、周幼偉等人，之後徐綉岳警官也與翁茂鍾不當接觸，嚴重傷害警界風紀。
監察委員王美玉、高涌誠指出，佳和集團董事長翁茂鍾是老牌紡織業者，在司法界有相當人脈，遺憾的是，本應嚴守獨立、公正、中立及正直的司法人員，從司法院所移卷證及北檢卷宗，包括翁茂鍾所寫記事本顯示，在百利銀行案件中，為美金1千萬元本票，翁茂鍾運用各種司法檢調關係，以求勝訴。記事本確實詳實記載翁茂鍾從早至晚所乘坐交通工具、處理何事、會見何人，為應付各類人物，其工作時間常達深夜，間或流露出當時心境，直是現代版的「百官行述」復刻，其可信度無庸置疑。
監委指出，因翁茂鍾的「百官行述」所掀起驚天巨案，是否在官場上不過其一，又有多少現代版「百官行述」未被揭露，行政院與司法院應就台北地檢署103年度他字第6578號、106年度他字第267號案件的扣押物徹底調查，將違反公務員服務法暨其倫理規範的司法檢調警人員逐一揭露並依法查處，並還給人民享有憲法保障公平、公正的訴訟權。
新聞來源為Newtalk 新頭殼