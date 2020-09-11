國民黨推反美豬公投　綠委酸：盼這次連署別再對亡者不敬

蔡政府日前宣布明年元旦開放含瘦肉精美豬引發反彈，國民黨黨主席江啟臣宣布啟動「反瘦肉精美豬食安公投」，明天黨籍立委也將至22縣市市場舉辦「全民食安公投」第一階段連署、宣傳。對此，民進黨立委鄭運鵬今天(11日)受訪時酸說，他對國民黨連署公投沒意見，但希望這次連署不要再對死人亡者不敬。
拒絕瘦肉精豬肉進口，國民黨宣布啟動「反瘦肉精美豬食安公投」，據規劃，國民黨組發會發動全國縣市黨部，在12、13日連署，其國民黨公投主文為，「你是否同意全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）之豬肉及其相關產製品？」
對此，鄭運鵬受訪時指出，在野黨上街頭很正常，但反美豬美牛是反對國民黨過去政策，當初前總統馬英九講的，支持的人在哪？他們也是今是昨非？這也證明，國民黨並非從頭反對美豬美牛，他們是反對民進黨，還與美國、日本對立，國民黨選擇這樣，要接受其後座力；他呼籲，美豬美牛議題，台灣終究要面對，現在是民進黨執政、要解決問題，不要在公投上誤導。
鄭運鵬呼籲，以國民黨、江啟臣角度，聚焦該議題，有助個人聲望無可厚非，不論公投是否能成案，但過程中不要作弊，畢竟兩年前的公投連署很多是抄來的、死亡率很高，希望這次不要對死人亡者不敬，只要按照步驟，「在路邊取得連署人同意我沒意見」。
民進黨立委蘇巧慧則說，公投綁大選會創造議題，歷經幾次選舉，能看出是國民黨擅長伎倆，食安問題大家當然重視，但美豬美牛政策，民進黨用更多說明規範讓民眾安心，至於公投案能不能成立，有待觀察。
至於公投綁選舉目的是否拚選舉？蘇巧慧提及，公投綁大選是國民黨慣用伎倆，美豬美牛問題很科學實際，民進黨會用更多說明、規範，協助民眾增加信心，替食安把關，至於國民黨欲讓公投案綁大選，相信民眾看得懂不會信。
新聞來源為Newtalk 新頭殼