國民黨推反美豬公投　綠委酸：盼這次連署別再對亡者不敬

蔡政府日前宣布明年元旦開放含瘦肉精美豬引發反彈，國民黨黨主席江啟臣宣布啟動「反瘦肉精美豬食安公投」，明天黨籍立委也將至22縣市市場舉辦「全民食安公投」第一階段連署、宣傳。對此，民進黨立委鄭運鵬今天(11日)受訪時酸說，他對國民黨連署公投沒意見，但希望這次連署不要再對死人亡者不敬。



