共軍擾台國防部、外交部齊譴責　綠委曝背後目的在這！

中共解放軍連續2日入侵台灣西南方海空域，國防部、外交部昨(10)日晚間連續召開臨時記者會，對此，民進黨立委王定宇今天(11日)指出，國防部與外交部罕見接力召開記者會，其意義在於，中共作為就是一個國際麻煩製造者，對於周邊民主自由國家，都形成不必要困擾。
中共解放軍不斷在台灣西南部空域，進行大規模軍事演習，演訓區距離台灣最近僅90浬（約166公里）。國防部副部長張哲呼籲北京「不要再當麻煩的製造者」，應要求解放軍有所節制，並對區域和平穩定做出貢獻；外交部也譴責，中國政府的軍事行動對台灣已構成嚴重挑釁，也是對區域安全穩定的嚴重威脅。
針對共軍擾台，王定宇指出，國防部、外交部嚴正對外表達抗議，除了讓國人了解國軍掌握狀況、捍衛國土能力沒問題外，更要遏止中共無謂、侵略式、擴張式的軍事行動，同時也要倚賴區域民主相同國家一起合作。
另方面，王定宇說，必須要讓中共了解，當前所進行的海域滋擾，並非中國內海，是國際海域，造成的困擾不是中國內政，而是國際問題，其挑釁動作影響的是國際安全、和平，以及國際海域航行的自由權利，凡是自由國家都會給予譴責，而台灣除了要捍衛自己領空海域，也會盡責任穩定區域和平。
王定宇向北京當局喊話，作為一個大國，要讓人家尊重靠的不是拳頭，是要靠文明，若一再用不文明的武力擴張方式、沒有文化對外發言方式，中國的朋友會越來越少，越來越孤單，敵人會越來越多，此舉不是中國之福。
新聞來源為Newtalk 新頭殼