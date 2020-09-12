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呂秀蓮：中台是遠親近鄰　應改「一個中華」

新頭殼newtalk
calendar_today2020-09-12 14:24:16

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
前副總統呂秀蓮今（12日）出席台美中大未來論壇演說，提出「雙兩岸關係」論述，分為大兩岸、小兩岸，大兩岸為民主太平洋國協（The Democratic Pacific Commonwealth，DPC），美國應邀台灣、日本、韓國等東北亞國家，促區域整合、價值聯盟；至於小兩岸則是台灣、中國徹底改善關係，並以「遠親近鄰」四字定位中台關係。她說，北京應對全世界宣示從「一個中國」改為「一個中華」，相信國內能體諒、接受的應該會是絕大多數。

中華民國海洋事務與政策協會與民主太平洋聯盟（DPU）、台北論壇基金會合辦「戰略對話：台美中大未來論壇」，前副總統呂秀蓮、台北論壇董事長蘇起皆出席演說，分析台美中的互動關係與未來前景。

呂秀蓮演說提出「雙兩岸關係：小兩岸vs.大兩岸」，大兩岸的部分為「民主太平洋國協」概念，台灣防疫做得很棒，現在有許多國家稱讚台灣是世界一股良善的力量，這是全體國人同胞所創造出來的。

呂秀蓮指出，應由美國促動整合，共同推動從東亞地區開始的民主太平洋國協，包括邀請台灣、日本、韓國等三個國家因共同有儒家思想，雖然語言不同，但又是民主先進、科技發達的同質性國家，其他都有區域整合，缺的就是東北亞這塊，促成太平洋兩岸民主國家組合一起的價值聯盟，創造民主和平繁榮，也可以影響其他國家。

呂秀蓮說，以這作為基礎後，小兩岸的部分則是「遠親近鄰：一個中華」。她認為，台灣跟中國一定要徹底改善關係，並以「遠親近鄰」四字定位台灣、中國關係。住在台灣的人口絕大多數居民血液不是原住民就是來自中國，這是事實。

呂秀蓮表示，假如兩邊的領導人、人民能接受「遠親近鄰」，並重新檢討、界定台灣跟中國關係，有些事情會起很大變化，也用不著怒目相向、尖酸刻薄。

呂秀蓮說，「一個中國」對台灣造成很大傷害，台灣絕對不是中華人民共和國的一部分，這非常不公平，很多人支持中華民國，應該釐清中華民國跟台灣關係，以及怎樣面對中華人民共和國，在遠親近鄰的事實架構下，北京應該對全世界從「一個中國」改為「一個中華」，相信國內能體諒、接受的應該是絕大多數。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

關鍵字

呂秀蓮 雙兩岸關係 一個中國 一個中華 區域整合

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