蘇起：中國大陸在美國大選後動手可能性高

中華民國海洋事務與政策協會與民主太平洋聯盟（DPU）、台北論壇基金會合辦「戰略對話：台美中大未來論壇」，前副總統呂秀蓮、台北論壇董事長蘇起皆出席演說，分析台美中的互動關係與未來前景。
蘇起演說時提到，與其把台灣政黨氛圍分成親中、親美，他認為應該以理想主義、現實主義來分，民進黨比較理想主義、國民黨則比較現實主義，但理想主義太多會給台灣帶來很多麻煩。他認為，理想主義少一點、現實主義多一點，才是台灣生存之道。
蘇起指出，現在理想主義比以前空間更小，並指目前格局危險性是歷來僅見，他將自己定位成地震學家，台灣能做得選擇包括「鬥」、「拖」、「和」，但民進黨政府的現況就是「鬥」，且美中台都是鷹派當家，也都有強烈動機。
蘇起表示，美國迄今包括高層訪台、六項保證等，都突顯出是「心有餘而力不足」，台灣未來取決於「中共打不打」，而不是「美國救不救」。
蘇起批評，蔡政府患了躁鬱症，七八月份以來，彷彿撿到機關槍，從美國衛生部長來台、無人機售台、美國務次卿訪台、採購魚叉飛彈、索馬利蘭等多項事件，不必要地強化了北京的敵意。
蘇起說，北京現在是「謀定而後動」，從香港經驗看來，蔡英文選舉時充分利用，把國民黨韓國瑜打敗，而香港去年動亂一整年，中共看起來一點辦法也沒有，也看不出中國有任何動作，但當港版「國安法」一出來後，他認為中共是「加倍奉還」，也就是「鬧得越兇，後面就加倍奉還得越厲害」，這就是共產黨的風格。
蘇起抨擊，蔡總統太相信美國人，這樣東施效顰、後果自負，而中國的「武統」有分為「大打」、「小打」的選擇，小打就是不是立刻統一，給你個教訓。中國將軍喬良說過，北京不急於武統，但遏制台獨，除了戰爭選項外，還可以考慮採取非戰爭軍事行動方式，如美國當年炸南館，美國隊伊朗聖城旅指揮官進行斬首行動。
蘇起提出「小打」的警告，蔡政府不宜輕易樂觀地相信因為中共不至於「大打」，就可急切躁進，反而應該研擬可能「小打」劇本，預做評估及防範，才能確保台灣安全。
蘇起也表示，不擔心11月3日美國大選前會出大事，因為北京應該不會在這時候跟美國鬧翻到這程度，但假如台灣以為不會有事，一直戳、觸碰到中國底線，就算中國現在不動手，但美國大選後動手可能性非常高。
蘇起稱，做政策的人，理想主義不能太強，他認為台灣民主化後，最大的錯誤迷失，就是只要有民意、主流民意靠著，就什麼都不怕，但國際政治不是這樣。
新聞來源為Newtalk 新頭殼