港人來台被扣押？藍委嘆：把台灣人道形象賠光光

香港反送中事件受到國際與台灣社會長期關注，媒體人鐘聖雄昨(12日)在臉書驚爆，有5名香港反送中抗爭者，自7月18日來台後就被政府扣押，他說民進黨連任之後，根本不見挺香港任何作為。對此，國民黨主席江啟臣今在豐原受訪時，嘲諷民進黨只是說說而已，至今沒請律師幫他們辯護，而藍委陳以信也感嘆，把台灣人道形象都賠光光。



