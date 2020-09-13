港人來台被扣押？藍委嘆：把台灣人道形象賠光光

香港反送中事件受到國際與台灣社會長期關注，媒體人鐘聖雄昨(12日)在臉書驚爆，有5名香港反送中抗爭者，自7月18日來台後就被政府扣押，他說民進黨連任之後，根本不見挺香港任何作為。對此，國民黨主席江啟臣今在豐原受訪時，嘲諷民進黨只是說說而已，至今沒請律師幫他們辯護，而藍委陳以信也感嘆，把台灣人道形象都賠光光。
鍾聖雄在臉書寫下，先說結論，今年7月18日由香港出發經東沙抵台的五名香港反送中抗爭者，現在人還被扣在陸委會手上；打從抵達高雄到現在近兩個月，他們沒有任何對外聯絡管道，別說和（再也回不去的）故鄉父母報平安了，他們甚至連長期協助示威者的律師、人權團體都見不到。換句話說，從這群逃難者抵台後，除了極少數的陸委會、海巡署人員外，就再也沒人知道他們是否安好，過得如何，有沒有什麼想說的話。與其說他們在台灣得到了庇護，不如說他們過得比其他偷渡者還慘，連律師都見不到。
鍾聖雄指出，陸委會在被媒體詢問此事時，雖然沒有承認，但也沒有否認過。我之所以現在證實此事，是因為我就是將他們帶來台灣的主要協助者，如今事態的發展與當初想像不同，坦白說我難辭其咎，也對他們非常過意不去，所以將此事公開，讓能幫上他們的人得以及早出手。鍾聖雄說，更重要的是，需要幫助的遠不只這五人，我們需要建立一套更明確的援救機制，來幫助這些政治難民。
對此，江啟臣嘲諷民進黨稱，民進黨連任後，5位香港反送中抗爭者連偷渡客待遇都沒有。至今也無法請律師幫他們辯護，再次證明蔡政府挺香港只是嘴巴說說。之前國民黨立委就提出要修改相關港澳條例，在目前香港國安法通過後，在當下就提案要蔡政府在法律上有所因應，才能在人道或其他方面可以有實際作為，這也是蔡政府應該交代的。
而陳以信也感嘆，今天看到鐘先生的貼文令人感到非常遺憾，遭到拘留的來台港人竟然連偷渡犯的待遇都不如？現在政府的兩難困境，其實以信早在港版國安法一通過時就已預見。當時之所以提出《港澳關係條例》第18條修法，有條件排除未經許可緊急來台港人的處罰罪責，就是要給予處理現在狀況的法源依據。
臨時會時國民黨團曾要求列入處理，不過蔡政府鐵齒到底，堅持現行法規足夠而堅拒修法，結果現在狀況真實上演，偷渡來台港人變成人球，遣送他們返港不人道，就地釋放又於法無據，左支右絀動彈不得，才會連帶把台灣人道形象給陪進去。
陳以信說，如今之計還是只有儘速修法一途，誠懇呼籲蔡總統與立法院民進黨團，不要再鐵齒，應讓朝野合作來修港澳條例，並盡快排入本會期優先法案。千萬不要選前拿香港做廣告，選後卻讓港人來台坐監牢。
新聞來源為Newtalk 新頭殼