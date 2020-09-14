不怕中共統戰　吳斯懷：都是我去統戰他們

就國民黨原定派團參加在中國舉辦的海峽論壇，如今因央視主持人李紅的「求和」說而出現變數。國民黨立委吳斯懷今（14日）則喊話，希望藍綠兩黨審慎決策。吳斯懷更自信稱，他對中華民國有信心，「從不怕被統戰，通常都是我去統戰他們」。
面對國民黨考慮取消參加海峽論壇，吳斯懷表示，好不容易國民黨決定，由前立法院長王金平以個人身分代表國民黨參加海峽論壇，在兩岸這種對峙的局勢下，多一個比較和平的窗口，而且是以人民為主，有什麼不好？
吳斯懷接著說，央視這種說法顯然就是破壞和諧，等於是央視又丟一把槍給執政黨說「你看吧，你們國民黨又如何如何．．．．」，他認為，雖然媒體報導稱李紅有書面致歉，但國民黨希望的是一個公開說明，希望國台辦及央視的高層，都出來歡迎王金平去參加海峽論壇。
吳斯懷也強調，他要呼籲國人同胞不要把兩岸的海峽論壇當作洪水猛獸，「老共會統戰我們，我們何嘗不能把台灣的民主自由經濟發展，以及言論自由這種多元化的概念，透過海峽論壇，在這裡再次告訴中國大陸各種民間團體，台灣是一個多麼自由民主多元開放的國家」。
吳斯懷表示，即使兩岸在這種情況下，我們都同意去、鼓勵大家去交流，這才是一個泱泱大黨的風範。所以他也呼籲執政黨，不要小鼻子小眼睛，怕人家統戰，他個人對中華民國民主自由，非常有信心，「從不怕被統戰，通常都是我去統戰他們，我告訴他們中華民國好在哪裡，自由民主多元，這是中國大陸沒有的」，所以希望執政黨、國民黨能做出更審慎更聰明的決策。
新聞來源為Newtalk 新頭殼