不怕中共統戰　吳斯懷：都是我去統戰他們

就國民黨原定派團參加在中國舉辦的海峽論壇，如今因央視主持人李紅的「求和」說而出現變數。國民黨立委吳斯懷今（14日）則喊話，希望藍綠兩黨審慎決策。吳斯懷更自信稱，他對中華民國有信心，「從不怕被統戰，通常都是我去統戰他們」。



