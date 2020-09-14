大啖米其林美食　柯文哲：給我吃太好浪費啦！

台北市長柯文哲之前會與局處首長召開「便當會」直播，一邊吃便當一邊暢談市政議題，今（14日）則是相當不同的「便當會」，找來北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩、北市府觀傳局長劉奕霆及「客家妹」陳明珠一起大啖台北市剛出爐的6家「米其林必比登美食」。平時不太在意美食、不到10分鐘就吃完便當的柯文哲忍不住說，「給我吃太好東西，浪費啦！」
柯文哲中午於個人臉書專頁直播，他說，好久沒開便當會直播，不過以往他吃一個便當只要6分鐘，「聽說今天食物不太一樣，好像是北市剛出爐的『米其林必比登美食』」。
準備開始品嚐美食前，劉奕霆不斷提醒柯文哲，等一下淺嚐幾口就好，因為有6家要吃；柯文哲回，「不要浪費啦！」黃瀞瑩趕緊說，外面還有很多人可以吃，怕柯吃完前面幾道就吃不下了。
被問及最想吃哪道菜，柯文哲直接指著一碗控肉飯說，「只要一碗就飽的就好」。黃瀞瑩要求柯應該要評論這些美食的口感，柯則相當無奈說，「哎唷！這個不要問我啦，我吃什麼都很好吃！」
想不到，原本以為會一道道分開品嚐、講述口感，柯文哲開吃後，直接拿起筷子，一一把桌上每道菜都夾進自己的碗裡，讓劉奕霆只好尷尬笑說：「完全打亂我們的rundown！沒關係！市長就是這麼隨性」。
劉奕霆也說，從9月14日到27日舉辦抽獎活動，收看直播的朋友可以透過掃描QR-code來參加問答活動，將會抽出掃地機器人、北北基暢遊一日券、台北必比登美食兌換券等大獎。
新聞來源為Newtalk 新頭殼