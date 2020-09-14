大啖米其林美食　柯文哲：給我吃太好浪費啦！

台北市長柯文哲之前會與局處首長召開「便當會」直播，一邊吃便當一邊暢談市政議題，今（14日）則是相當不同的「便當會」，找來北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩、北市府觀傳局長劉奕霆及「客家妹」陳明珠一起大啖台北市剛出爐的6家「米其林必比登美食」。平時不太在意美食、不到10分鐘就吃完便當的柯文哲忍不住說，「給我吃太好東西，浪費啦！」



