滑臉書不滑書！新書總量創新低　綠委盼修法扶植出版產業

現代人滑「臉書」，不滑書！近年來台灣出版業低迷，為扶植出版文化產業，民進黨立委邱志偉、高嘉瑜今天(14日)指出，將提出修改所得稅與營業稅相關規定，增列實體圖書營業所得免稅，盼達成「圖書免稅、購書抵稅」目標，重振出版產業。
據國家圖書館統計，台灣出版新書總量再創18年來新低點，去年新書出版量為36810種，負成長5.89%，今年受疫情衝擊下，邱志偉、高嘉瑜憂心，新書量、印刷量恐更不樂觀，呼籲文化部、財政部正視產業困境、進行通盤調整。
邱志偉表示，近年來我國圖書產業極度低迷，從出版、發行、經銷、門市之整個產業鏈越來越蕭條，如何振興產業成當務之急，因此期盼透過修訂「加值型及非加值型營業稅法第7條條文」與「所得稅法第4條及第17條條文」，以實際政策讓慘澹經營已久的出版業能夠重振旗鼓，穩定我國的知識根基；他呼籲，行政部門應正式相關問題，文化部應想辦法提振國人閱讀力，財政部也該調整相關配套。
高嘉瑜指出，文化部為振興出版業，日前公布「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法修正草案」以透過圖書免納營業稅幫助出版業度過困境，但20頁以下圖書未納入免納營業稅的範圍，對於這些出版業者來說並不公平，希望文化部能改善。
文化部人文及出版司副司長朱砡瑩回應，文化部對於所得稅法與營業稅法修正樂觀其成、會大力配合；至於「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」，文化部會繼續溝通，盼獲得共識，而20頁不能申請書號問題，由於書號申請的負責單位是國家圖書館，文化部會積極與國圖溝通，讓產業訴求圓滿。
財政部賦稅署副署長李怡慧則說，所得稅制的優化方案於107年實施，大幅提升扣除額，未來是否支持近一步修法仍牽涉許多層面，圖書消費也只是個人消費中的其中一種，若列為扣除額恐有失公平，但會與文化部努力、合作，通盤檢討。
新聞來源為Newtalk 新頭殼