藍「憲法九二」跟馬有何差別？江啟臣：把主張徹底說清楚

國民黨在全代會後，拋出基於中華民國憲法的「九二共識」，即「憲法九二」，做為國民黨的兩岸論述，卻被認為換湯不換藥。國民黨主席江啟臣今（15日）接受電台專訪，就被主持人蔡詩萍問及，跟過去馬英九時代的「九二共識」有什麼差別？



