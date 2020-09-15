藍「憲法九二」跟馬有何差別？江啟臣：把主張徹底說清楚

國民黨在全代會後，拋出基於中華民國憲法的「九二共識」，即「憲法九二」，做為國民黨的兩岸論述，卻被認為換湯不換藥。國民黨主席江啟臣今（15日）接受電台專訪，就被主持人蔡詩萍問及，跟過去馬英九時代的「九二共識」有什麼差別？
江啟臣說明，他一直認為國民黨的核心理念價值，就是「中華民國」四個字，很多理念在中華民國憲法裡面就寫得很清楚，因此在面對兩岸關係的關係，他也是試圖拉回到中華民國的基礎上。
江啟臣指出，國民黨在7月曾委託TVBS做過民調，如果只問民眾支持不支持用「九二共識」來發展兩岸關係，有44.5％贊成、37％反對；而「九二共識」也反映了世代問題，因為在40歲以下的受訪者間，就變成31.5％贊成、50.1％反對。
江啟臣接著說，若改問支不支持以基於中華民國憲法的「九二共識」，也就是國民黨新拋出的「憲法九二」，來跟對岸進行交流。就會有48.6％贊成、29.6%反對；就算在40歲以下，也有40.8％贊成、37.6％反對，贊成是多於反對的。
至於怎麼讓對岸願意承認中華民國存在的事實，而承認「九二共識（一中各表）」。江啟臣表示，馬英九執政那8年，「九二共識」並沒有很大的爭議，當時純粹是政黨的立場， 但「九二共識」現在變成說不清楚，是因為環境改變，2016年開始民進黨執政、美中台三邊變化，尤其中美對立等，大家變成在問說，國民黨的兩岸立場與三邊立場，因此九二共識到了要說清楚的時候，而國民黨就是用中華民國憲法來把「九二共識」說清楚，才有說服力。
江啟臣強調，兩岸互動有時候很微妙，很多事情要透過行動實踐，包括「一中各表」也是一樣，「一中各表」光說沒有行動，是沒有意義的，很多時候「一中各表」要落實在實踐當中，站在政黨的立場，國民黨要把為什麼有這樣的主張說清楚，背後所支持的價值基礎要說清楚。
新聞來源為Newtalk 新頭殼