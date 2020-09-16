「想當總統」意外成熱門話題　鄭文燦無奈：被相反解讀

桃園市長鄭文燦15日在網紅「Alizabeth 娘娘」的節目頻道鬆口自己的確「想過做總統」，外界解讀他「終於鬆口」，鄭文燦今(16)日面對媒體再問「想當總統」議題，他說，原本回答的本意是要強調活在當下，結果媒體做了相反解讀，他也很無奈，重申「專心市政、心無旁鶩，是我目前唯一的心境。」



