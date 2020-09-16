「想當總統」意外成熱門話題　鄭文燦無奈：被相反解讀

桃園市長鄭文燦15日在網紅「Alizabeth 娘娘」的節目頻道鬆口自己的確「想過做總統」，外界解讀他「終於鬆口」，鄭文燦今(16)日面對媒體再問「想當總統」議題，他說，原本回答的本意是要強調活在當下，結果媒體做了相反解讀，他也很無奈，重申「專心市政、心無旁鶩，是我目前唯一的心境。」
鄭文燦日前與網紅「Alizabeth 娘娘」合體拍片行銷桃園，節目後段進行快問快答，娘娘先是問鄭「有沒有貪污」，鄭立馬回答「有沒有想當總統?」，鄭坦言「心裡有想過」，接著補充「但是我知道大部分的夢想都無法實現，所以乾脆不要想」。
鄭文燦的「想當總統」言論從節目播出後，引起各界熱議，同被視為下屆總統熱門人選之一的新北市長侯友宜對此表示「這不是件壞事」，交通部長林佳龍今日被媒體問及同樣問題時回應，自己的角色是交通部長，將份內的工作做好、幫助執政團隊加分，才是最重要的。
對於自己的發言成為當紅話題，鄭文燦今(16)日重申，他的責任就是專心市政、心無旁鶩，每一個總統、院長或市長各自把職位做好，國家就會進步，除非有特殊狀況，要不然一定會以完成政見、完成任期為目標，每一個公職都一樣。
鄭文燦澄清，自己在回答網紅問題的時候，主要是要強調要活在當下，不要去預設什麼劇本，「結果媒體做了相反的解讀，那我也是很無奈。」他說，專心市政、心無旁鶩，是他目前唯一的心境，「其實我也是支持蔡總統跟蘇院長，我們一起把無論是國政的治理或地方的市政治理做好，我覺得這才是台灣進步的最重要的起點。」
對於外界質疑鄭文燦被點名接任行政院長或總統的傳言已久，近來他本人也多次釋出「不排斥」的訊息，鄭解釋，他並不是說不排斥，而是要說明為什麼要活在當下，只不過剛好媒體做了相反解讀，再度強調「我是說我要專心市政。」
新聞來源為Newtalk 新頭殼