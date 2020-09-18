訪視香蕉產業　陳其邁：盡速打開通路讓高雄蕉價回穩

高雄香蕉進入秋冬蕉產季，高雄市長陳其邁16日下午視察旗山蕉園，被問到是否與前市長韓國瑜同樣承受蕉價低迷的壓力時表示，整個高雄通路要盡速打通增加市場，讓高雄香蕉價格回穩，已指示觀光局訂購1萬1000公斤，也協商家樂福加強對高雄香蕉的採購。



