訪視香蕉產業　陳其邁：盡速打開通路讓高雄蕉價回穩

高雄香蕉進入秋冬蕉產季，高雄市長陳其邁16日下午視察旗山蕉園，被問到是否與前市長韓國瑜同樣承受蕉價低迷的壓力時表示，整個高雄通路要盡速打通增加市場，讓高雄香蕉價格回穩，已指示觀光局訂購1萬1000公斤，也協商家樂福加強對高雄香蕉的採購。
談到拓展日本以外的香蕉外銷市場時，陳其邁指出，香蕉在日本的末端銷售價一公斤180元，中國大陸是100元，農民或者是市府的立場，當然希望能夠打通國際銷路，重點是怎麼樣幫農民賣一個好價格，台灣香蕉在日本有獨特的產品定位，但我們對每一個國家都不會放棄。
記者問他當行政院副院長時，怎麼讓農委會協助農民處理香蕉價格低迷的問題，陳其邁說，我們銀日本商社合作，反映在今年整個香蕉的銷售，比去年同期來得增加，今年全國大概有3000噸左右，高雄1148噸，比去年成長了8.8%，他當副院長，督促農委會香蕉外銷市場逐步努力，讓日本市場能夠回歸，日本是我們出口最主要的國家，希望這個銷量還可以往上升。
他說，最重要就是產銷價格要嚴密監控，當價格因為季節調節，或者像這一次下雨跟農曆七月生產過剩的問題，就要啟動調節機制，上個禮拜就跟陳吉仲主委說，這些事情要立刻採取行動，所以禮拜二、五就開始在高雄進行格外品的相關收購，供需問題才能取得市場價格的平衡。
被問到韓市長之前遇到香蕉價格低被罵翻，現在是否也因價格問題有一些壓力？陳其邁說，去年初在屏東，當時是副院長要顧全國價格，現在做市長，要顧高雄香蕉農民的收入，所以整個高雄通路要盡速打通，不管是教育局學校、飯店及相關通路就必須打通增加市場，讓高雄香蕉價格回穩，他也已經和家樂福協商好，加強對高雄香蕉的採購。
陳其邁表示，今早北農市場香蕉批發價格約17.4元左右，他除了拜託農糧署繼續監控香蕉批發價格，讓價格盡快回穩，也請教育局推廣學校營養午餐採購食用、兵役處鼓勵國軍部隊採購香蕉，同時也指示觀光局訂購旗山農會香蕉735箱總重量11,000公斤，由高市一般旅館（含防疫旅館）提供入住旅客享用。
陳其邁強調，高雄香蕉品質良好，農業局以「高雄首選」品牌投入國際行銷，積極參與國外各大食品展，尤其香蕉更是每年東京食品展中不可或缺的一員，除生鮮香蕉受到日方青睞，加工品的詢問度也相當高。
今年香蕉產量預估約5萬4532公噸，農業局透過多角化行銷農產品，除了傳統的批發市場通路外，今年也在「高雄首選電商平台」及相關電商平台合作加強行銷力道，並推廣學童營養午餐採購食用，同時透過認購及高雄綠色友善餐廳共同採購，公告「香蕉銷售運費補助計畫」，針對高雄市轄下農會或合作社直售一般消費者的運費，提供每箱50元補助，每箱10公斤，以促進團購消費。
新聞來源為Newtalk 新頭殼