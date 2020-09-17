美國務次卿訪台　江啟臣：蔡對外關係不該黑箱

美國國務院次卿克拉奇今（17日）將抵台，卻傳出美方已取消，原先預期由官方舉行的「台美經濟暨商業對話」。 對此，國民黨主席江啟臣也質疑，到底美國國務院次卿訪台的目的為何，蔡政府應對人民說明。
江啟臣表示，從頭到尾蔡政府都沒有清楚告訴國人，美國國務院次卿訪台的目的，反倒是看到國務院對外說明提及，克拉奇會參加前總統李登輝的弔唁與追思，至於其他內容美方並沒有對外透露與說明。到底蔡政府在整個美國次卿來台是要談什麼？我國跟美方之間有何議程商定？要求在立法院要公開透明，因為這涉及國家利益與人民權益。
另就外媒報導，稱美國將擴大對台軍售的部分。江啟臣表示，他要再次呼籲蔡政府，尤其外交部，到底我們與美方之間的交往、互動，實際的內容與目的為何，應該清楚告訴國人，上次美國衛生部長阿札爾來台，大家都期待有無談到（肺炎）疫苗等，結果疫苗沒有，政府卻宣布開放美豬進口。
江啟臣表示，這次美國國務院次卿來訪，大家期待宣布開放美豬後，台美雙方是否要談到雙邊貿易協定（BTA）或自由貿易協定（FTA）或者經濟與商業對話，結果又傳出變成軍售，因此到底是什麼？政府的對外關係不應該是黑箱，應該公開透明，接受國會監督，對人民負責。
新聞來源為Newtalk 新頭殼