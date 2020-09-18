反質詢、有事都怪馬　國民黨怒控蘇貞昌備詢態度輕藐

立法院今（18日）邀請行政院長蘇貞昌就開放美豬進行專案報告後，國民黨立法院黨團立即召開記者會，抗議蘇貞昌面對在野黨立委質詢時的態度輕藐，更因此警告稱，民意的反撲隨時會起來。
在最後一名登記質詢的國民黨立委洪孟楷完成質詢後，國民黨團立委聚集便在立院議場大門前。國民黨主席江啟臣表示，經過一天的答詢，感到非常遺憾、失望、徹底失望，來備詢是行政院長的憲法責任與義務，質詢是立委的職權，所以院長答詢應該要認真、誠懇、據實答覆，但今天的答詢，蘇貞昌的回答態度真的非常不佳。
面對國民黨立委蔣萬安質疑蔡政府對瘦肉精殘留量容忍的標準不一，蘇貞昌反問「你有吃過美豬嗎？」、「所以你有出事嗎？ 」；面對國民黨立委陳以信質問，蔡政府用開放瘦肉精豬肉換到什麼，蘇貞昌反問「那馬政府（開放瘦肉精美牛8年）換到什麼？」
因此，江啟臣指控，蘇貞昌而且根本沒有誠意回答在野黨立委的問題，甚至還反質詢，反過來問質詢立委，吃了瘦肉精美牛美豬有出事嗎？請問蘇貞昌是不是同時在質問人民？蘇貞昌以這種輕挑、輕蔑的態度來答詢，國民黨團表達嚴正抗議，這不是一個行政院長來立法院備詢該有的態度，完全不據實回答，閃閃躲躲、扯東扯西、什麼都怪前朝。
江啟臣也表示，國民黨智庫針對開放美豬的民調結果顯示，有69.3％的民眾，至今仍反對瘦肉精美豬的進口；72.2％民眾擔心開方後會引發食安風暴；58％民眾對瘦肉精零容忍；65.3％民眾不接受拿健康換自由貿易協定；就衛福部長陳時中稱，開放是因為可以提升台灣的國際地位，國民黨智庫民調也顯示，有63.6％民眾，不相信開放瘦肉精美豬，就能提升國際地位。
江啟臣表示，國民黨作為最大在野黨，對於傲慢、硬拗的執政黨，不但沒有正面回答問題，還扯東扯西、反質詢，再次表達強烈抗議，也因為蔡政府不注重民意，民意的反撲隨時會起來，國民黨絕對跟民意站在一起，會結合所有可能方式來表達民意，同時繼續推動公投連署。
新聞來源為Newtalk 新頭殼