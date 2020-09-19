森喜朗：我與李登輝時代都已經結束了

高齡83歲日本前首相森喜朗今（19）日發揮「日本阿公」的一面。他在返回日本前的記者會，堅持從日本台灣交流協會安排的中庭中央位置，走到一旁的記者前，聽取記者提問。他雖然僅回答記者兩題提問，每一題都回答近6、7分鐘，讓一旁交流協會的翻譯女士不停的振筆疾書。而在翻譯成中文片刻，森喜朗則與前面不懂日語的台灣攝影記者親切互動，還把頭探到鏡頭面前，就像一位親切、又有點調皮的老先生。





日本前首相森喜朗回答問題時完全沒有停下來，一旁翻譯人員振筆疾書，構成有趣畫面。 圖：林朝億/攝