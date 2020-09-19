森喜朗：我與李登輝時代都已經結束了

高齡83歲日本前首相森喜朗今（19）日發揮「日本阿公」的一面。他在返回日本前的記者會，堅持從日本台灣交流協會安排的中庭中央位置，走到一旁的記者前，聽取記者提問。他雖然僅回答記者兩題提問，每一題都回答近6、7分鐘，讓一旁交流協會的翻譯女士不停的振筆疾書。而在翻譯成中文片刻，森喜朗則與前面不懂日語的台灣攝影記者親切互動，還把頭探到鏡頭面前，就像一位親切、又有點調皮的老先生。
第二度率團前來參加李登輝前總統追思告別禮拜的森喜朗，今日下午在松山機場長榮商務中心前舉行離台記者會，並接受媒體提問。
對於此行感想及如何建議新首相菅義偉，森喜朗回答時一講就6分多鐘，完全沒有讓一旁的日籍翻譯有打斷的機會。森喜朗說，這是他第二次來參加李前總統的追思活動。知道李登輝告別禮拜時，日本外務省也都討論派誰比較適合，慢慢的又變成派他去的氣氛。然後他就答應了，「因為我也覺得，不管是一次二次三次也好，為李總統的告別禮拜我也要來。」
森喜朗說，他之前來時曾說，他是二戰後的時代，小時候世界時代大轉變，也許現在也是這樣。在台灣最理解日本的就是李登輝，現在李前總統的時代結束了，「我也已經退休了，我們的時代已經結束了，在這個時代結束時候，由我來出席李前總統的告別禮拜也許是剛剛好的、最適合的」。
森喜朗說，今後亞洲、世界局勢一定會更複雜。最近也是有英國的脫歐，各國都有很難的問題。而經濟議題常常引起糾紛，日台之間也會有狀況。這時候一定要透過對話來解決，不要像他與李登輝時代是用武力來壓迫不同的意見。這樣的時代已經過去了。
森喜朗說，他眼前有很多像各位年輕的記者朋友，現在很多年輕人都透過跳舞唱歌，像日本也有KTV等等，大家都是一樣的，「我眼前的記者到底哪一位是台灣的、哪一位是日本的，我也不太清楚。看起來都一樣。」也許大家都是一群一樣的朋友，大家互相靠智慧合作可能比較好。
森喜朗說，李登輝給大家的訊息就是大家都要和平，作為人一定要有自由、民主。以後的日本政府也會照這樣的意思去走。
對於另一位日媒提問如何看到中國大陸的軍事動作，台日是否應該要發展安保合作？日本翻譯一度差點把森喜朗的談話翻成日語。森喜朗說，安保議題其實不只在日台，現在世界都很緊張。各國用軍事力量去敵的時代應該要結束，現在是新的時代，軍事部分一定會減少。透過對話大家一起協調。大家都是人應該有智慧。目前因為疫情，很多人與東西的移動都停頓，也許這是神給大家的一個課題，如果沒有辦法擺脫這個困境，搞不好人類真的會消滅。
森喜朗說，他身為東京奧會執委會會長，常被問到明年東奧真的會辦了。他當然要自己先相信會做，到時候也希望疫苗及治療方式都出來，證明人類可以打贏疫情。
森喜朗說，奧會帕奧都是世界和平才可以辦的，他希望，如果沒有戰爭，每個月都可以辦奧會、棒球賽、橄欖球也可以，用這個讓整個世界和平，這個是他的希望。
新聞來源為Newtalk 新頭殼