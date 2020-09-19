連戰：李的後期完全反覆「中國人幫中國人」路線

前副總統連戰今（19）日上午出席李登輝追思告別禮拜。對於這位曾提名他，但在2000年總統敗選後，遭自己開除國民黨籍的李登輝，連戰辦公室在典禮結束後發出「追思與期盼」一文指出，李登輝後來「完全反覆」先前路線，一度導致台海危機，直至今日，還在消極影響兩岸走向和平共榮，兩岸情勢愈趨緊繃。



