連戰：李的後期完全反覆「中國人幫中國人」路線

前副總統連戰今（19）日上午出席李登輝追思告別禮拜。對於這位曾提名他，但在2000年總統敗選後，遭自己開除國民黨籍的李登輝，連戰辦公室在典禮結束後發出「追思與期盼」一文指出，李登輝後來「完全反覆」先前路線，一度導致台海危機，直至今日，還在消極影響兩岸走向和平共榮，兩岸情勢愈趨緊繃。
連戰表示，前總統李登輝辭世，追思告別禮拜已於9月19日圓滿完成，並將於10月7日舉行奉安儀式。李前總統高壽近百，福壽雙全，作為一位虔誠的基督信徒，誠將永得安息。連戰衷心祈望李前總統夫人及其家人平安健康。
連戰表示，曾以「經國學校學生」自居的李前總統主政12年，在這段時間裡，國家的民主深化與經濟發展，績效有目共睹，歷史不會遺忘。但不能否認的是，民族認同、國家定位等重大問題，也於這段期間發生轉變，至今仍然成為不利兩岸和平、台海穩定、國人團結的因素。
連戰說，他曾被李前總統任命為外交部長、台灣省主席、行政院長、國民黨副主席，又搭檔當選中華民國第9任正副總統，對於提攜之恩，長存在心。同時，高度肯定李登輝創建國家統一委員會並自任主任委員、主持制訂國統綱領、終止動員戡亂臨時條款，進而開啟兩岸協商的新時代，又明確指出「台灣的經濟發展要以大陸為腹地」，提倡兩岸「中國人幫助中國人」。這都有助於推動兩岸和平、共同發展，以及促進台灣的安全與繁榮。對於這些歷程，連戰都親身直接參與。
連戰說，遺憾的是，上述路線未獲一以貫之，甚至在後期完全反覆，一度導致台海危機，而且直至今日，還在消極影響兩岸走向和平共榮，兩岸情勢愈趨緊繃，更甚於2005年兩岸破冰之旅前緊張敵對的局面。
連戰說，尤其近期如章念馳所論述，台灣民眾對於「中華民國」的認同，將深刻影響兩岸關係的發展。兩岸當局如何創造出雙方都可以接受的適當方案，在互信、互重、互利的基礎上維繫兩岸和平的現狀，而非讓台灣淪為其他國家只是為了利益而擺弄的棋子，甚至最終或將成為他們的棄子，並走向兩岸武力對峙的狀況，危害台灣人民的安全與福祉，絕對是現階段最值得深刻思考的議題。
連戰說，無論是李前總統的功過是非，或者他和連戰關於民族認同、國家定位、黨的前途等歧見，都可供各界及後人評說，但相信大家對於追求台海和平穩定、台灣安全繁榮的心是一致的。所謂逝者已矣，來者可追，現在大家應該共同努力，來謀求炎黃世胄的和平與發展。
新聞來源為Newtalk 新頭殼