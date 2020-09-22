吳釗燮：海峽中線是台海和平穩定象徵

針對中國外交部發言人汪文斌昨天對外宣稱「兩岸不存在所謂海峽中線」，外交部除了深夜發布新聞稿打臉外，外交部長吳釗燮今（22）天上午受訪強調，中華民國台灣是主權獨立國家，政府行使排他性管轄權，此為事實更是台海現狀，台海中線是避免兩岸軍事衝突、維持台海和平穩定的象徵，我國外交部代表政府對中國外交部門的說法予以強烈譴責；陸委會主委陳明通上午受訪時也說，陸委會的看法與外交部一致。
中國軍機18日上午大舉侵擾台灣防空識別區，我軍連發22次廣播驅離，空軍當時曾對共軍廣播喊話「你已飛過海峽中線，立刻轉向脫離」；共軍飛行員則回應「沒有海峽中線」。汪文斌昨天又在例會上指稱「台灣是中國領土不可分割的一部分， 不存在所謂『海峽中線』。」
吳釗燮今天上午表示，雖然台海中線是思考出來的一條線，但是，過去這麼多年以來，在台灣與中國間以台海中線相隔，是避免兩岸軍事衝突、維持台海和平穩定的象徵；他強調，中國外交部稱無台海中線的說法，就如中國強加港版國安法一樣，摧毀香港的一國兩制，現在也等於摧毀台海現狀，我外交部要求中國政府應回復到國際標準。
同時，吳釗燮也向國際社會呼籲，應正視中國軍機不斷跨越台海中線的做法，盼國際社會對中國的作法予以強烈譴責，並要求中國政府停止這一切行為。
新聞來源為Newtalk 新頭殼