吳釗燮：海峽中線是台海和平穩定象徵

針對中國外交部發言人汪文斌昨天對外宣稱「兩岸不存在所謂海峽中線」，外交部除了深夜發布新聞稿打臉外，外交部長吳釗燮今（22）天上午受訪強調，中華民國台灣是主權獨立國家，政府行使排他性管轄權，此為事實更是台海現狀，台海中線是避免兩岸軍事衝突、維持台海和平穩定的象徵，我國外交部代表政府對中國外交部門的說法予以強烈譴責；陸委會主委陳明通上午受訪時也說，陸委會的看法與外交部一致。



