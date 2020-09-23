北市公安意外頻傳　藍黨團轟：柯文哲乾脆辭職專心選總統

台北市內湖區康寧路某未申請立案的安養中心昨（22日）下午發生火警，造成3名臥床患者身亡，而日前內湖又發生公車司機疑似打瞌睡衝上人行道釀1死、1員警傷，而該司機隨後被調查出有吸毒前科。國民黨台北市議會黨團砲轟市長柯文哲當了民眾黨主席，頻到各縣市輔選，無心市政，不是螺絲鬆了，而是根本螺絲掉了！港湖區議員游淑慧更痛批，柯文哲說直接準備選總統、副市長蔡炳坤說黃珊珊選市長可以不用代表民眾黨選、民眾黨立委蔡壁如說市府副發言人「學姊」黃瀞瑩要選議員，乾脆全部辭職好了，全部專心去準備選舉。
國民黨台北市議會黨團下午召開記者會，黨團書記長陳重文直言，柯文哲當黨主席，頻到各縣市輔選，無心市政，今年公安意外發生特別多，國民黨團為民眾抱屈、憤怒，從北投鐵皮屋火警、錢櫃KTV大火、下水道公安意外、京華城公安意外到近期內湖安養中心火警等，這不是螺絲鬆了，而是已經沒螺絲、螺絲掉了。
游淑慧表示，不管近日公車肇事、養護中心失火都發生在她的選區內湖，這也是黃珊珊待了21年地方，養護中心昨天的失火是可以避免的，當地里長曾2次通報市府，市府派人看一看沒危險，沒後續追蹤，「這樣的市府是失能、失靈、失智、失聰！」
游淑慧說，一個城市有違法營業的存在是難免，但如果當基層里長已經發揮功能、警惕，北市府還要怎樣才願意作為？昨天得知里長曾通報後，跟社會局、衛生局相關單位查證，他們卻稱沒任何通報紀錄，直到今天才承認有，但是沒立案才沒處理，這根本是「黑心」。
游淑慧強調，柯文哲在議會說要直接準備選總統，蔡炳坤說黃珊珊可以不代表民眾黨選台北市長、蔡壁如則說黃瀞瑩要選議員，乾脆全部辭職好了、全部專心去準備選舉！
港湖區議員李明賢也說，失火的安養中心剛好在自己阿嬤家附近，也不知道原本旁邊是家安養中心，經過鐵門都拉下來，里長去年通報過，社會局、衛生局都接到，詢問要資料，結果說當初稽查人員已經離職，查不到任何書面資料，誇不誇張？整個市府程序完全失靈、嚴重失職！
李明賢表示，整個台北市未立案安養中心有幾家？有媒體報導稱300家，但問衛生局、社會局卻完全沒掌握，他將正式提案「吹哨者機制」，連署提案獲得超過40個跨越藍綠的議員簽署，未來未立案安養中心，市府一定要重罰、鼓勵檢舉，並徹查，「市府怠惰是另類殺人兇手」。
議員秦慧珠也說，柯文哲現在身兼三要職，台北市長、民眾黨主席、選2024總統，現在只花3分之1力氣當台北市長，全職都沒辦法把市政做好了，還只拿3分之1力氣當市長，怪不得民調全台灣倒數第一，真是台北市民恥辱，竟然還想要全台走透透選總統，請柯文哲好好想一想，專心回歸市政吧。
新聞來源為Newtalk 新頭殼