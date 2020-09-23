北市公安意外頻傳　藍黨團轟：柯文哲乾脆辭職專心選總統

台北市內湖區康寧路某未申請立案的安養中心昨（22日）下午發生火警，造成3名臥床患者身亡，而日前內湖又發生公車司機疑似打瞌睡衝上人行道釀1死、1員警傷，而該司機隨後被調查出有吸毒前科。國民黨台北市議會黨團砲轟市長柯文哲當了民眾黨主席，頻到各縣市輔選，無心市政，不是螺絲鬆了，而是根本螺絲掉了！港湖區議員游淑慧更痛批，柯文哲說直接準備選總統、副市長蔡炳坤說黃珊珊選市長可以不用代表民眾黨選、民眾黨立委蔡壁如說市府副發言人「學姊」黃瀞瑩要選議員，乾脆全部辭職好了，全部專心去準備選舉。





國民黨台北市議員游淑慧。 圖：周煊惠／攝