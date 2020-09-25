綠委要刪公視董事門檻遭批評　胡元輝：並無利益迴避問題

對於民進黨立委提案將下修公視董事同意門檻，從審查委員3/4同意門檻，改成1/2立委同意，行政院發言人丁怡銘說，現在立法院的版本並非行政院版，他們尊重立法院提案與審查權利。
公共電視董事同意高門檻屢屢引發朝野爭議，也數度造成董事能否足額問題。民進黨立委張廖萬堅提出公共電視法修正案，將現行朝野政黨按比例推出審查委員會規定刪除，改由立法院直接審查，審查同意門檻也從現行的3/4審查委員會改為1/2立委同意；至於公視董事人數也從現行的17-21人減少為11-15人。
不料，國民黨立法院黨團總召林為洲、立委李德維今召開「公視改組，投不過就用搶的？」記者會。林為洲指出，現行公共電視法規定，公視基金會董事由立法院推舉社會公正人士組成審查委員會，行政院提名人選經3/4以上多數同意後，送請行政院聘任，但張廖萬堅提出修法，將現有3/4的門檻降至1/2，只要民進黨立委支持，就可擔任公廣集團董事；他痛批，民進黨吃相難看、雙重標準。
對於國民黨指控，行政院發言人丁怡銘說，公視法修訂會尊重各方意見，目前還無政院版草案，現在立法院的版本並非行政院版，他們尊重立法院提案與審查權利。
另針對國民黨立委指胡元輝主導公視法修法，不知利益迴避，現任中正大學傳播學系教授胡元輝表示，他只是受邀諮詢的學者之一，且公視法修正縱獲通過，也不可能溯及本屆董事，並無利益迴避的問題。
胡元輝指出，公共媒體是他在學校研究與授課的重點，已發表多篇論文，並撰寫諸多相關文章，因此自龍應台擔任文化部長以降，即多次受邀擔任修法諮詢委員，亦參加多次不分黨派主持的修法公聽會或諮詢會議。
不久前參加張廖萬堅委員的諮詢會議，胡元輝表示，他同樣是秉持對於公共媒體的關懷，以及過往研究所得提供參考意見，希望對台灣公共媒體的發展能有些許幫助。胡元輝説：＂￼任何黨派對公視法的修法若希望諮詢他的意見，他都樂意提供。過去如此，未來也是一樣。￼￼＂
至於利益迴避的問題，胡元輝指出，他個人現在雖被選為下一屆的公視董事，但尚未就任，目前仍在大學任教。何況，￼任何公視董監事選任制度的修正，皆不可能適用於目前正審查中的董事，因為同一屆董事不可能由兩種審查方式產生，目前已經有七位董事人選係依照現行法律的規定選出，所以即使修改公視法，也必須是下一屆董事的選任才能適用了。
新聞來源為Newtalk 新頭殼