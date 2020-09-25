美對台是否保持戰略模糊？學界：不值得冒險給台灣承諾

外交部長吳釗燮日前表示，台美關係近期大有進展，但目前不尋求和美國建立全面外交關係。他還透露說：「兩岸若開戰，台灣不會依靠美國干預」。對此，前民進黨立委林濁水痛批，「難道台灣比日德都勇？」而根據著名智庫美國外交關係協會（Council on Foreign Relations, CFR）的學術期刊《外交》雜誌（Foreign affairs）刊文（Should American Support for Taiwan Be Ambiguous?），美國對台政策究竟要採「戰略模糊」或是「戰略清晰」，引發學界的激烈辯論。