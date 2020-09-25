美對台是否保持戰略模糊？學界：不值得冒險給台灣承諾

外交部長吳釗燮日前表示，台美關係近期大有進展，但目前不尋求和美國建立全面外交關係。他還透露說：「兩岸若開戰，台灣不會依靠美國干預」。對此，前民進黨立委林濁水痛批，「難道台灣比日德都勇？」而根據著名智庫美國外交關係協會（Council on Foreign Relations, CFR）的學術期刊《外交》雜誌（Foreign affairs）刊文（Should American Support for Taiwan Be Ambiguous?），美國對台政策究竟要採「戰略模糊」或是「戰略清晰」，引發學界的激烈辯論。
美國時間9月2日，外交事務協會會長哈斯於（Richard Haass）與研究員塞克斯（David Sacks）在《外交》聯合刊登專文，呼籲華府是時候摒棄過去40年台灣海峽戰略模糊政策，並清楚宣示若北京武力犯台，美國將出兵捍衛台灣。
美國著名智庫戰略與國際研究中心（ Center for Strategic and International Studies）的資深研究員葛來儀（Bonnie S. Glaser）表示，現在幾乎沒有證據表明中國準備入侵台灣，若華府給台北明確的「安全保證」，可能會激起已經動盪的美中關係，而這樣的後果對美國來說是不值得冒險的。她說，華府不能無條件地捍衛台灣，而是應該判斷台北政策是否符合美國利益以及區域安全與自由。
蘭德智庫（RAND Corporation）的政治學家邁克爾·J·馬扎爾（Michael J. Mazarr）也撰文表示，美對台的「安全保證」可能會讓台灣當局有「美國是靠山」的錯覺，降低台北對北京的戒心。他認為，美國應該要找到阻止中國侵略的方法，而不是對台灣作出明確和昂貴的軍事承諾。
任職於弗萊徹法律與外交學院（Fletcher School of Law and Diplomacy）國際法教授，並在起草《台灣關係法》期間擔任參議院外交關係委員會的法律顧問邁克爾·J·格倫農（Michael J. Glennon）則指出，若美對台提出「安全保證」，恐不具有合法性；他認爲，安全保證不僅會放棄運作了40年的政策，而且還會違反美國憲法和《台灣關係法》（TRA）。
外交事務協會會長哈斯（Richard Haass）與研究員塞克斯（David Sacks）隨後則回應以上看法，「戰略清晰並不會改變美國政策的目的，而只會改變手段。」主張美國應維持一中政策，重申不支持台灣獨立，並避免採取象徵性舉動來提升台灣地位。「目的是避免台灣海峽發生衝突」，無論站在哪種立場，美國都必須投入資源以加強台灣海峽的威懾，將更多的美國空軍和海軍資源轉移到亞洲，並與台灣合作以提高其作戰能力。目前最重要的是先重啟美中對話，雙方透過交流防止在台海或是亞洲發生任何突發事件。
新聞來源為Newtalk 新頭殼