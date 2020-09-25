中國以「一中」打壓維基　外交部籲WIPO別當幫凶

有關媒體報導中國代表於「世界智慧財產權組織」（WIPO）大會以「一中原則」阻撓Wikimedia Foundation申請以觀察員身分參與WIPO一事，外交部發言人歐江安今（25）天回應指出，中方的做法無異是對WMF進行政治審查，以政治凌駕專業，剝奪WMF參與WIPO的權利。