中國以「一中」打壓維基　外交部籲WIPO別當幫凶

有關媒體報導中國代表於「世界智慧財產權組織」（WIPO）大會以「一中原則」阻撓Wikimedia Foundation申請以觀察員身分參與WIPO一事，外交部發言人歐江安今（25）天回應指出，中方的做法無異是對WMF進行政治審查，以政治凌駕專業，剝奪WMF參與WIPO的權利。
「世界智慧財產權組織」（WIPO） 9月23日在大會討論接受包括「維基媒體基金會」（Wikimedia Foundation, WMF）在內等組織申請以觀察員身分參與WIPO時，中國代表竟誣指該基金會的下屬網站有違反「一中原則」的內容，因此要求暫緩WMF申請案。
歐江安表示，中方的做法無異是對WMF進行政治審查，以政治凌駕專業，剝奪WMF參與WIPO的權利，外交部對此予以嚴正譴責。WMF的申請案曾獲得英國、美國等國的聲援，顯示WIPO內部仍有不少正義之聲。美、英等國強調，WIPO應廣納NGOs參與，才能使相關討論更多元、專業及透明。審理NGOs申請觀察員地位資格與「一中」議題無關，納入WMF參與符合WIPO先前納入其他NGOs參與的一貫做法，WIPO應該要從專業的角度考量WMF申請案。
外交部呼籲WIPO應秉持中立，才能實現保護全球智財權的崇高目標，不應淪為中國擴張在國際組織的勢力，也不應當做打壓NGOs的幫凶，而導致WIPO在保護專利和智財權的努力功虧一簣。
新聞來源為Newtalk 新頭殼