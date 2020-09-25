中共擾台不斷　我國主張「自衛反擊權」是積極作為

目前兩岸關係不睦，臺海周邊軍事活動情勢隨共機擾台操作逐漸升溫，國際媒體紛紛關注中共對台灣的軍事挑釁，美國川普總統也對此表示，「夠了，我們不會再讓這種事情發生。」美國正在阻止共軍在台灣和南海加強軍事行動。
任何史書，最後都會究責戰爭的侵略者，也就是國際法庭下的戰犯。不懂國際法的人，認為我國國防部將「第一擊」明定為「自衞反撃權」只是耍嘴皮子、玩文字遊戲，打仗還在乎師出有名嗎？這種說法是井底之蛙，否則習近平何必到聯合國要求「主持公道」。
聯合國憲章基本上不允許國家有宣戰權
讀過國際法的人都知道，1928年巴黎《非戰公約》，特別是1945年《聯合國憲章》締結後，基本上就是不允許國家擁有「宣戰權」。國際法禁止以戰爭作為推行國家政策的工具，禁止在國際關係中使用武力或以武力相威脅。因而，如果一國發動侵略戰爭或非法使用武力，則不論宣戰與否，都是違反國際法的罪行。
直言之，國家不能將戰爭視為達成國家政策的工具，也不可以武力使用和威脅作為解決爭端的方法，中共當然也不能例外。《聯合國憲章》的第二條第四項，陳述了聯合國體制對於武力使用與武力威脅的普遍性禁止，禁止武力使用或威脅使用武力，這項原則已成為重要的國際法和國際關係原則。
多數的國際法學者對第二條第四項的法律效力抱持肯定的態度，雖然學者對於肯定的程度各有差異，但是第二條第四項對於禁止武力使用與武力威脅的規定，不僅是一項身為聯合國憲章的條約規定，從判例可以知道，這是一項被國際法院認可的習慣國際法內容。仍有少數國際法學者較為悲觀，認為《聯合國憲章》第二條第四項的法律效力已經失去拘束力，因為國家仍經常單方面的付諸武力以實踐其價值觀。
眾所周知，面對解放軍戰機擾台，中華民國國防部已重新律定海、空軍各部隊的「突發狀況處置作業規定」，此一戰備原則之更動，引發外界不同的解讀。
相較於「避戰」或「應戰」的思考，我國從國際法來論述是很聰明的主張，由於《聯合國憲章》第二條第四項將武力使用非法化的規定，以「武力」替代傳統的「戰爭」或「侵略」等詞句。因為對於戰爭或侵略的定義頗有爭議，在認定或解釋上，很容易繞過此類規定，因此以武力使用或武力威脅（threat of force）則較不具有主觀認定的問題存在。
受武力攻擊一方 可行「集體自衛權」
關鍵在於，《聯合國憲章》同時也列出了數項對於第二條第四項的例外，亦即在這些例外情況下，武力的使用或威脅是合法允許的。這些例外條款包括：第五十一條的自衛條款、第七章的聯合國集體安全制度、以及第十七章過渡安全辦法。
換句話說，我國根據《聯合國憲章》第五十一條的自衛條款來主張，也就是聯合國任何會員國受武力政擊時，在安全理事會採取必要辦法，以維持國際和平及安全以前，本憲章不得認為禁止行使單獨或集體自衛之自然權利。中共忌憚的伏筆就是「單獨或集體行使集體自衛」的自然權利，也就是民主同盟國家馳援的情況。
仔細想想，美國賣給台灣的武器大部份都是自衛性武器，從陳水扁時期的「境外決戰」到馬英九當政時的「固若磐石」，再到蔡英文將軍事戰略調整為「防衛固守，重層嚇阻」，可以看出不管是藍綠誰執政，都一致強調臺灣不會發動第一擊。
「自衛反擊權」是聰明有自信的主張
因此，這相較於兩岸之前都說不開第一槍的陳述，「自衛反擊權」彰顯台灣在捍衛防務上的絕不讓步，說法更為完整。中共迄今無法針對《聯合國憲章》「自衛反擊權」提出反駁，只能極限施壓，掩飾違反國際法行為。
平心而論，台灣雖不大，但有強大的防禦武力，還有「自衛反擊權」的理論自信。面對中共挑釁動作頻頻，國軍不能被擾亂，中共做事包藏禍心，這是司馬昭之心，眾人皆知。所以台灣不能中計，隨時做好作戰前的準備，沉得住氣，依照《聯合國憲章》規定，一有充足理由，才能一鼓作氣反擊解放軍。
本文轉載自中央廣播電臺
新聞來源為Newtalk 新頭殼