中共擾台不斷　我國主張「自衛反擊權」是積極作為

目前兩岸關係不睦，臺海周邊軍事活動情勢隨共機擾台操作逐漸升溫，國際媒體紛紛關注中共對台灣的軍事挑釁，美國川普總統也對此表示，「夠了，我們不會再讓這種事情發生。」美國正在阻止共軍在台灣和南海加強軍事行動。