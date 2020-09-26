民調只輸民進黨6％造假？藍營：太抬舉我們了

國民黨智庫、國家政策研究基金會昨公布民調，顯示國民黨的政黨支持度在9月有明顯回升，甚至只和民進黨相差不到6％。但其結果也遭名嘴、媒體人質疑。對此，國家政策研究基金會副執行長黃心華在臉書表示，「說國民黨的民調都是編織出來的，這實在太抬舉我們了。」