民調只輸民進黨6％造假？藍營：太抬舉我們了

國民黨智庫、國家政策研究基金會昨公布民調，顯示國民黨的政黨支持度在9月有明顯回升，甚至只和民進黨相差不到6％。但其結果也遭名嘴、媒體人質疑。對此，國家政策研究基金會副執行長黃心華在臉書表示，「說國民黨的民調都是編織出來的，這實在太抬舉我們了。」
根據國民黨智庫委託全國公信力民調公司所進行的民調，結果顯示，今年6月期間，在總統蔡英文就任滿月，民意正高漲情況下，民進黨支持度達32.9％、國民黨支持度僅13.7％；但在9月在美豬、牛議題沸騰時，民進黨支持度下滑至26.7％、國民黨支持度來到20.9％，雙方差距不到6％。
對於該結果，國民黨主席江啟臣昨稱，其實藍營的支持者一直都在，只是過去趨於隱藏立場、不主動表態。
但該結果不僅不被綠營人士認同，政論節目也抱有質疑。黃心華則表示，他接獲不少媒體或政論節目的後續詢問。剛回到家才發現，有些超級二百五的綠營名嘴在嘲笑國民黨的民調不能信。意思就是說國民黨的民調都是編織出來的，這實在太抬舉我們了。
黃心華也酸稱，他自己經手的民調，都是為了要瞭解當下的熱門議題而做的，突然覺得辜負了綠營名嘴的期待，因為他還真的不知道要怎樣去跟民調公司喬數據，話說如果喬了政黨支持度的數據，他還真的不知道要怎麼做後續的交叉分析，那樣實在太累了。
新聞來源為Newtalk 新頭殼