原民服飾成金鐘焦點　Kolas Yotaka質疑：什麼讓人不敢？

第55屆金鐘獎昨晚已圓滿落幕，其中《kakudan時光機》拿下兒童少年節目主持人獎，身為主持人的Pangoyod（鍾家駿）、Buya（陳宇）穿著自己的族服上台領獎，但Pangoyod的丁字褲勇士服意外引起「焦點」，還遭媒體以聳動字眼下標，對此，總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今（27）日質疑，要問的不是「為什麼敢？」 而是「是什麼讓人不敢？」
Kolas Yotaka稍早在臉書上指出，當坐在身邊的人，都依慣例在頒獎典禮穿西式／燕尾禮服、打領結， 但到底是什麼動力，足以對抗他人異樣（或同情或冷淡或無法理解）的眼光，決定穿上屬於自己的「禮服」上台？Pangoyod在後台受訪時說，「我非常的高興可以跟Buya一樣樣穿上自己的族服，在這之前根本不敢想…...。」Buya就說，「不行！我們要有自信，我們可以，我們是台灣寶島上的一份子，原住民。」很天然的dress code。
Kolas Yotaka透露，Pangoyod、Buya最後就是自然地穿上了，一點也不勉強，也不用假裝自在，且她猜他們倆恐怕早就預期，會有人只注意他們的屁股。Kolas Yotaka感嘆，這實在是一條艱難的路，並不是所有的人，尤其是大人，還有勇氣在台灣穿族服走在街上，或自在地走在市區，或就這麼悠然地走到隔壁的便利商店去買個東西。大部分人都會擔心「別人會怎麼看我？」顯然如下的報導觀點已經回答那個令人不安的問題。
針對有媒體以聳動字眼下標，Kolas Yotaka痛批，無需以孩子「露屁股」為理由喝采，要為他點出大人的偽善而給予掌聲！衣服也好，語言也罷，文字也行，台灣可以越來越進步，而且以此感到驕傲，讓這一切成為台灣的日常，這樣的場面其他國家沒有，只有台灣才有，要讓這樣的認同有一條生路可以走，「多元的台灣認同，是我們繼續挺進的路線」，它就是天然的台灣日常。
此文一出，引起網友們留言表示，「支持原住民穿族服，媒體素養該改進！」、「一起發起穿族服上班、上課運動吧」、「族人穿族服是一件很光榮的事，更何況是參加這麼光榮的盛事」、「如果尊重他人文化，就不會目光都在屁股蛋上」、「拜託有水準點好嗎？這是達悟族傳統服裝」、「台灣媒體的程度，不意外」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼