原民服飾成金鐘焦點　Kolas Yotaka質疑：什麼讓人不敢？

第55屆金鐘獎昨晚已圓滿落幕，其中《kakudan時光機》拿下兒童少年節目主持人獎，身為主持人的Pangoyod（鍾家駿）、Buya（陳宇）穿著自己的族服上台領獎，但Pangoyod的丁字褲勇士服意外引起「焦點」，還遭媒體以聳動字眼下標，對此，總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今（27）日質疑，要問的不是「為什麼敢？」 而是「是什麼讓人不敢？」

針對媒體以聳動字眼下標，總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今（27）日質疑，要問的不是「為什麼敢？」 而是「是什麼讓人不敢？」 圖：翻攝自Kolas Yotaka臉書