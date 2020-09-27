防疫紀錄片首映　蔡英文頒發防疫獎章讚台灣最安全

中央流行疫情指揮中心今天在圓山大飯店舉辦「民主防疫感謝有你」武漢肺炎防疫紀錄片首映暨防疫獎章授獎典禮，由蔡英文總統親自頒發「防疫獎章」，給予44個有所貢獻的個人與代表團體，包括15,964位防疫有功的個人及公司團體。
本次接受頒獎的的代表以民間單位為主，如負責生產、配送口罩等醫療用品的「防疫物資國家隊」、涵蓋臺灣大學副校長張上淳在內等提出專業醫療協助的個人及醫療院所，還有防疫車隊以及各大防疫旅館等團體。
蔡英文指出，防疫工作的成功，是因為有不同領域的防疫英雄，在不同崗位上的貢獻和付出，各領域當中也包含許多傑出人才。整體防疫過程中，從政府到民間，幾乎是各行各業都全心的投入，才能成功讓台灣成為全世界最安全的國家。
衛福部長陳時中致詞表示，面對看不見的敵人，只能用有限的知識、能力去對抗不可知，除了團隊抱持戒慎恐懼的態度，也不可忽略台灣靠著人民的氣質，共同打敗病毒。未來台灣還會面臨更多挑戰，包括疫苗的問題，大家需要繼續努力。
頒獎典禮中同時首映行政院製作的「武漢肺炎防疫紀錄片」，呈現了臺灣人民優質的公民素養，也彰顯民主國家透過公正、透明的決策，以傑出的防疫成績，贏得國際社會的肯定。
新聞來源為Newtalk 新頭殼