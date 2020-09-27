防疫紀錄片首映　蔡英文頒發防疫獎章讚台灣最安全

中央流行疫情指揮中心今天在圓山大飯店舉辦「民主防疫感謝有你」武漢肺炎防疫紀錄片首映暨防疫獎章授獎典禮，由蔡英文總統親自頒發「防疫獎章」，給予44個有所貢獻的個人與代表團體，包括15,964位防疫有功的個人及公司團體。