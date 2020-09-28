孩子一出生欠25.98萬元　民眾黨炮轟中央持續大撒幣

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲日前表明自己直接準備2024總統大選，27日還說：「如果發現別人比你更適合，就不要自己當（總統）。」民眾黨也在臉書以「你的孩子一出生，就負債25.98萬元！」為題撰文抨擊，今年的中央政府總預算案短絀創數十年來新高，人均負債25.98萬，遺憾在北市努力將債務總額降低至900億以內時，卻看到中央政府不停舉債，讓人均債務持續增高，造成「地方拼命還債，中央持續大撒幣」的情況，不利於整體國家發展。
民眾黨27日在臉書指出，110年度中央政府總預算案歲入編列2兆450億元，歲出2兆1,615億元，歲入歲出短絀1,165億元，若加上特別預算，110年度中央政府財政收支短絀將高達4096億元，這是從99年國際金融海嘯以來，赤字預算最高的一年，赤字占歲出比率高達16.69%。
民眾黨進一步說明，其實從今、明兩年度的總預算案可以看出財政狀況正在急遽惡化，而今年實際的經濟、財政情況又比去年「預先估算」的情況更惡劣，因此可以預期明年總預算執行的結果一定是赤字更高，債務又會更快速累積。這樣的財政紀律，應該要高度重視以免債留子孫，財政紀律法第9條也明定，預算案之審議，應注重支出增加、收入減少之原因、替代財源之籌措及債務清償之規劃。
民眾黨接著提到，民眾黨團也鑑於政府應秉持財政紀律、公開透明原則，21日黨團協商時要求行政院於1週內提供100年至109年各年度歲計賸餘及政府累計賸餘、100年至109年各年度舉債總額及政府累計舉債賸餘、109年起四年之政府還款計畫等3項資料。
民眾黨最後強調，遺憾在北市努力將債務總額降低至900億以內時，卻看到中央政府不停舉債，讓人均債務持續增高，造成「地方拼命還債，中央持續大撒幣」的狀況，民眾黨認為，這對整體國家發展絕非是好事；因此，期盼中央政府能謹守財政紀律來國家治理，才是人民之福。