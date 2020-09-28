孩子一出生欠25.98萬元　民眾黨炮轟中央持續大撒幣

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲日前表明自己直接準備2024總統大選，27日還說：「如果發現別人比你更適合，就不要自己當（總統）。」民眾黨也在臉書以「你的孩子一出生，就負債25.98萬元！」為題撰文抨擊，今年的中央政府總預算案短絀創數十年來新高，人均負債25.98萬，遺憾在北市努力將債務總額降低至900億以內時，卻看到中央政府不停舉債，讓人均債務持續增高，造成「地方拼命還債，中央持續大撒幣」的情況，不利於整體國家發展。