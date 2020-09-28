縣市總體競爭力評比出爐！竹市成「黑馬」擠下常勝軍北市

《遠見》雜誌今（27）日公布2020縣市總體競爭力評比，長年穩居第一的台北市竟首次讓出冠軍寶座，讓「科技城」新竹市從2015年的第八名一路竄升勇奪第一，中止「天龍國」的連霸紀錄，至於六都其他城市，台中市上升四名，排名第四，新北市和桃園市各晉升一名，分別排名第三和第五，台南市與去年相同排名第七，而去年排名第12名的高雄市則掉到第16名，排居六都之末。
《遠見》指出，除了六都之外，其他縣市排名分別為台東縣第6、嘉義市第8、宜蘭縣第9、彰化縣第10、花蓮縣第11、屏東縣第12、新竹縣第13、基隆市第14、雲林縣第15、嘉義縣第17、南投縣第18、苗栗縣第19，而其中屏東縣由去年的第17名成長至第12名，基隆市從第19名竄升到第14名，進步幅度最大，名次分別前進5名，南投縣則從第14名降至第18名，退步較多。
《遠見》雜誌每年會收集各主管機關的統計數據，從經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政、社會福利等九大構面，評鑑台灣19縣市的競爭力消長，今年調查範圍囊括105項指標，全方位為台灣城市把脈，而此次的調查數據主要以2019年的統計數字為主，部分項目為2018、2017年。
《遠見》表示，往年在經濟、教育、醫療等評鑑面向，大城市向來占較大優勢，今年的「經濟與就業」上前六名有五個就是直轄市，最差的高雄市也有第九名，而最大軟肋當屬「民眾對於經濟及就業面向分數」，如何提振市民對地方經濟的信心，將是新任市長的重要課題，至於進步最多的縣市分別為，新竹市、屏東縣、基隆市，各自比去年進步三名，其中，新竹市在「營利事業銷售額年增率」及「產業產值五年平均成長率」兩項指標上甚至傲視群雄。
在「教育與文化」構面上，六都全在前九名，其餘縣市以新竹市位居第四名最佳，進步最多的則是桃園市和雲林縣，桃園甚至在短短一年內爬升七名，另外在「環保與環境品質」榜單同樣出現奇狀，過去十年只在2017屈居次席的台北市，今年一口氣下跌三名，被新北市挑戰成功，而最佳進步獎則當屬屏東與彰化，兩者都爬升了五名。
在「治安」評鑑上向來是台東縣的強項，過去十年幾乎都蟬聯冠軍，僅在2014年曾跌至第三名，而今年一樣位居第一，在11項治安觀測指標裡，甚至有四項表現最佳，反觀同樣位於東部的花蓮和宜蘭，卻位在治安榜後段班，皆排名在第16名之後，而以往「治安」評鑑是大城市最吃虧的項目，桃園卻在今年奪得第二名，各項指標中，「竊盜案破獲率」表現最好，至於由「警察市長」侯友宜領軍的新北市則比去年上升一名，排名第三。
和「治安」評鑑一樣，大城市在「公共安全與消防」上向來表現不佳，今年六都中僅台南和新北的表現尚可，倒數四名皆由直轄市包辦，分別是台北、台中、高雄、桃園，尤其是十年來首次墊底的桃園，在「每百萬人之每件火災死傷率」及「每十萬人道路交通事故死傷人數年增率」，皆落後許多。
在「醫療衛生」構面上一直是城鄉落差最大的城市競爭力面向之一，今年六都全擠入榜單前九名，常勝軍台北市依舊奪得第一，已囊括過去十年中九次的冠軍寶座，除了六都外，其他擠進前段班的城市分別是嘉義市、新竹市、彰化縣，至於在「生活品質與現代化」上，桃園市連續三年搶下榜首，第二、三名為彰化縣、台北市，而進步最明顯的縣市分別是占據第三的台北市及第九名的基隆，排名均上升5至6名。
在「地方財政」評選上，過去十年拿下八次第一的台北市今年重返榮耀、奪回第一，而去年擠下北市稱霸的台南市小退一名來到榜眼，台東縣也退步一名排名第三，進步最多的則是第四名的新竹市，至於在「社會福利」構面上，在2011～2018年皆由台東縣稱霸，但去年卻被新竹市奪下冠軍，而今年依舊由新竹市蟬聯，在去年排名第16名的基隆今年則飆升至第三名，是名次異動幅度最大的城市。
新聞來源為Newtalk 新頭殼