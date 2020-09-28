縣市總體競爭力評比出爐！竹市成「黑馬」擠下常勝軍北市

《遠見》雜誌今（27）日公布2020縣市總體競爭力評比，長年穩居第一的台北市竟首次讓出冠軍寶座，讓「科技城」新竹市從2015年的第八名一路竄升勇奪第一，中止「天龍國」的連霸紀錄，至於六都其他城市，台中市上升四名，排名第四，新北市和桃園市各晉升一名，分別排名第三和第五，台南市與去年相同排名第七，而去年排名第12名的高雄市則掉到第16名，排居六都之末。

《遠見》雜誌今（27）日公布2020縣市總體競爭力評比，他們每年都會收集各主管機關的統計數據，從經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政、社會福利等九大構面，評鑑台灣19縣市的競爭力，而此次的調查數據主要以2019年的統計數字為主，部分項目為2018、2017年。 圖：遠見雜誌／提供