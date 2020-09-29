國民黨威權黑手深入司法院　范雲：大法官也要轉型正義

促進轉型正義委員會28日舉辦「大法官與轉型正義：從9份解釋談起」研討會，但誠如代表行政院出席的政務委員羅秉成直言，感謝司法院在條件限制下，提供了9件檔案，但在種種顧慮下，人名被遮掩，因此，當年拿總裁手令遊說的大法官是誰，目前無從得知，檔案真相仍難以揭露。而該會主委楊翠說，希望今天的活動是一塊基石，而與會人員也積極提出司法院與大法官會議檔案應開放、移轉的主張。對此，立委范雲亦表示，大法官也需要轉型正義。
長期關注轉型正義的立委范雲受邀出席，並在致詞時表示，促轉會藉由調用司法院檔案，提供專家學者解讀，就如同打開了一個黑盒子。從這些檔案中可知，過往政治介入影響了大法官，但有個別大法官展現出風骨，「這些人應該被看見。」范雲也認為，司法院檔案應該要去除遮蔽，透明開放，成為司法歷史中黑暗的燈光。
稍後范雲在臉書寫下，從檔案來看，高度政治性的解釋案件，尤其在威權初期，可以看到威權政府與國民黨的介入甚至箝制。在涉及《懲治叛亂條例》的釋字129號解釋中，紀錄提到要「函請黨中央表示意見」、「請院長詢問中央意見」、「請黨中央派員列席（大會）」；最後甚至有大法官宣稱有「總裁手令」，遊說其他大法官做出解釋。
在確立萬年國會的釋字31號解釋中，一開始就預設不必討論國會「應改選」的方向，有大法官不滿抗議，卻有其他大法官說「原則可以討論，但討論結果仍然為此」。後來萬年國會改選的釋字261號解釋審查會議中，當時的司法院長、國民黨要員林洋港也指示：「千萬不要說釋字第31號（確立萬年國會）是違憲的／（否則）近四十年來，立法院、監察院及國民大會所通過的各項議案或其他運作，都也是違憲的，這樣解釋太危險了」
范雲指出，正式會議發言尚且如此，非正式的遊說施壓更可以想見。難怪當時自由派異議份子的《自由中國》，曾經批評大法官：「已經放棄自己的超然立場，做了御用的工具，實行司法配合國策！」儘管威權政府介入大法官解釋，但在史料中，仍可以看到少數大法官的掙扎與堅持。
范雲說，目前司法院釋出的紀錄都遮蔽大法官姓名，也不利於研究者分析使用，追究歷史真相。我會在立法院與促轉會一起努力，持續監督、推動司法院進一步除去遮蔽、開放更多檔案。也很高興今天在研討會上，看到許多包含法學界的研究者與學生，開始關心這個議題。期許未來能有更多研究者投入，讓我們看見威權如何滲透司法權，看見戒嚴體制下的黑暗與光輝。
新聞來源為Newtalk 新頭殼