國民黨威權黑手深入司法院　范雲：大法官也要轉型正義

促進轉型正義委員會28日舉辦「大法官與轉型正義：從9份解釋談起」研討會，但誠如代表行政院出席的政務委員羅秉成直言，感謝司法院在條件限制下，提供了9件檔案，但在種種顧慮下，人名被遮掩，因此，當年拿總裁手令遊說的大法官是誰，目前無從得知，檔案真相仍難以揭露。而該會主委楊翠說，希望今天的活動是一塊基石，而與會人員也積極提出司法院與大法官會議檔案應開放、移轉的主張。對此，立委范雲亦表示，大法官也需要轉型正義。