撕「寄生國會」標籤？民眾黨找立院附近新黨部單位

台北市長柯文哲成立民眾黨後，經常遭批黨政不分、濫用市府資源，且民眾黨在國會拿下5席立委，長期運用立院黨團資源來運作黨務，柯也固定在週三前往民眾黨立院黨團辦公室召開黨政會報，且黨發言人掛黨團職缺，領立院、納稅人的薪水，遭批「寄生國會」。柯文哲今（30日）前往黨團召開黨政會報前，先前往立法院周邊看了某棟樓的辦公空間。據了解，民眾黨8月起就在尋覓新黨部單位，未來將文宣部、國家治理學院移到新的空間。