撕「寄生國會」標籤？民眾黨找立院附近新黨部單位

台北市長柯文哲成立民眾黨後，經常遭批黨政不分、濫用市府資源，且民眾黨在國會拿下5席立委，長期運用立院黨團資源來運作黨務，柯也固定在週三前往民眾黨立院黨團辦公室召開黨政會報，且黨發言人掛黨團職缺，領立院、納稅人的薪水，遭批「寄生國會」。柯文哲今（30日）前往黨團召開黨政會報前，先前往立法院周邊看了某棟樓的辦公空間。據了解，民眾黨8月起就在尋覓新黨部單位，未來將文宣部、國家治理學院移到新的空間。
柯文哲長期以來常被質疑「黨政不分」，而組黨後更是被批涉濫用市府資源、公私界線模糊，民眾黨目前雖然在忠孝敦化捷運站附近有中央黨部，但民眾黨團副主任兼黨文宣部主任柯昱安及黨發言人蔡峻維、楊寶楨，也被質疑領的都是國會薪水。此外，柯文哲固定週三在黨團召開黨政會報，與會成員包括主席、黨部幹部、發言人、中央委員及5名立委，形同黨務決策會議，卻直接在黨團開會。
柯文哲今日中午前往立院黨團準備召開黨政會報前，先到立院附近某棟樓看了辦公大樓，隨後才前往開會。據悉，民眾黨盼能在立院周邊尋覓新黨部單位，協調未來黨團工作、黨部工作，雖然還未有確切鎖定的地點，但已經陸續看了幾個地點。
黨政人士透露，尋覓新地點後，希望目前在黨團的文宣部、國家治理學院都會遷移到新的空間。因為隨著黨務擴張，以及愈趨繁重的立院工作，因為空間不足，希望徵聘人力但也沒地方辦公，所以才會動念要尋找新的空間。
對於被外界解讀希望撕掉「寄生國會」標籤？該黨政人士說，主要是因為黨務空間不夠，在新聞出來前、約8月份就已經在找了。
新聞來源為Newtalk 新頭殼