迷因界爆紅的「辣個男人」經濟部解謎：「胡迪次長」

總統蔡英文與台北市長柯文哲昨日在世界台灣商會聯合總會年會同台，被夾在兩人中間「男子」卻意外成為焦點，他先是「左看、右看」尷尬的表情全顯在臉上，這一幕恰巧被媒體捕捉到，還被當成「迷因」題材在網路上瘋傳，網友們紛紛討論「他到底是誰？長得好像玩具總動員主角胡迪！」對此，經濟部30日在臉書上表示，在迷因界一日爆紅的「辣個男人」，不是台商，也不是胡迪，他是經濟部次長陳正棋。

針對昨日夾在總統蔡英文與台北市長柯文哲的那位「迷因男子」，經濟部解謎，原來他是經濟部次長陳正棋。 圖：翻攝自經濟部臉書