迷因界爆紅的「辣個男人」經濟部解謎：「胡迪次長」

總統蔡英文與台北市長柯文哲昨日在世界台灣商會聯合總會年會同台，被夾在兩人中間「男子」卻意外成為焦點，他先是「左看、右看」尷尬的表情全顯在臉上，這一幕恰巧被媒體捕捉到，還被當成「迷因」題材在網路上瘋傳，網友們紛紛討論「他到底是誰？長得好像玩具總動員主角胡迪！」對此，經濟部30日在臉書上表示，在迷因界一日爆紅的「辣個男人」，不是台商，也不是胡迪，他是經濟部次長陳正棋。
蔡英文與柯文哲昨日出席了世界台灣商會聯合總會年會，柯文哲禮貌地伸出手想與蔡英文握手問好，但蔡英文僅以拱手致意，讓空氣瞬間凝結，而被夾在兩人中間的陳正棋似乎感受到兩人的尷尬，先是左看、又看，後來面向正前方鏡頭，感覺不知所措，這畫面不僅被媒體捕捉到，還在網路上瘋傳，大家紛紛幫陳正棋配上各種「內心OS」。
經濟部稍早在臉書上介紹，陳正棋不只有自帶迷因的眼神跟不失禮貌的微笑，還是台灣培養多年的國際經貿人才，長期耕耘在國際談判與經貿領域，也擁有豐富的駐外經歷，並且曾參與關稅及貿易總協定（GATT）到世界貿易組織（WTO）以及台美等雙邊談判。
經濟部指出，次長感謝媒體朋友捕捉到有趣的鏡頭，更對網友各種創意二創感到驚喜，不過趁著網路討論的熱潮，希望傳達給大家的訊息，是經濟部持續提供單一窗口專人服務，鼓勵台商繼續投資台灣。
經濟部透露，在同一天，陳正棋也和位於芬蘭的就業經濟部副部長展開次長級雙邊視訊會議，除了肯定兩國過去在創新領域的合作外，也簽署新的促進投資合作備忘錄，加強台灣與北歐國家的投資產業合作。
此文一出，網友們紛紛留言表示，「吼！怪不得覺得面熟！原來是胡迪次長啊！」、「台版胡迪警長！第二專長，表情談判求救」、「超像從卡通裡走出來的人」、「請問玩具總動員第五集什麼時候開拍」、「他無緣無故紅了一整天」、「被政務耽誤的胡廸......」、「有潛力成為迷因界的天王！」、「用眼神見證歷史的男人」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼