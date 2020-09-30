帶你看美駐聯大使挺台兼愛黑熊！蔡總統蕭美琴推文感謝

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）公開為台灣發聲，直指「沒有台灣充分參與的聯合國是在自欺欺人、欺騙世界。」隨後，總統蔡英文、駐美代表蕭美琴與我國外交部皆以推文回應感謝她。

蔡英文總統轉推美駐聯大使克拉夫特推文，感謝她對台灣的支持與肯定。 圖/擷自蔡英文推特。