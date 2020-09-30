帶你看美駐聯大使挺台兼愛黑熊！蔡總統蕭美琴推文感謝

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）公開為台灣發聲，直指「沒有台灣充分參與的聯合國是在自欺欺人、欺騙世界。」隨後，總統蔡英文、駐美代表蕭美琴與我國外交部皆以推文回應感謝她。
在第75屆聯合國大會舉辦期間，美、台、日合辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）透過公私協力夥伴關係（PPP）推動國際發展的活動。29日，克拉夫特即以視訊的方式參與該活動，並發言力挺台灣，向外界呼籲「台灣應充分參與聯合國體系」。活動結束後，克拉夫特在推特貼上他的致詞內容。
致詞內容提及，「台灣及其政府捍衛人權、實行民主。台灣是世界上最強大的經濟體之一，並且因對教育，衛生和公民自由的保障而受到廣泛尊重。」克拉夫特強調，台灣應該要能夠像所有其他國家一樣參與聯合國事務，不該因為中國被排除在外。
蔡英文總統今天轉推克拉夫特推文並寫下，很高興有像美國這樣值得信賴的夥伴，感謝克拉夫特肯定台灣在公共衛生及經濟發展上的貢獻，並支持台灣參與聯合國體系，「若台灣能有更多的參與，就可以為全世界做出更多貢獻。」
駐美代表蕭美琴也轉推回覆克拉夫特，除了相當感謝她為台灣發聲外，也直指「聯合國體系對台灣不公！」另外，蕭美琴也補充，「我喜歡背景的那隻（台灣）黑熊」，意外讓克拉夫特背後的黑熊玩偶成為亮點。
外交部轉貼克拉夫特的貼文，表示感謝克拉夫特對台灣的高度讚賞。台灣是造福世界的一大力量，我們已準備好一起與美國和其他民主國家在聯合國體系下合作，共築一個更美好的世界。
新聞來源為Newtalk 新頭殼