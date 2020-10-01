美大選辯論未提美中台　連勝文嘆：蔡英文賭上國家安危

2020美國總統大選倒數，昨晚(29日)美國總統大選首場辯論會於俄亥俄州（Ohio）克利夫蘭舉行，該辯論會上場面一度混亂。今據尼爾森行銷研究顧問公司發布的數據顯示，該場辯論會收看人數較2016年所紀錄的明顯減少，下滑了1成。由於首輪辯論未提美中台關係，國民黨連勝文就十分憂心稱，蔡英文賭上國家安危。