美大選辯論未提美中台　連勝文嘆：蔡英文賭上國家安危

2020美國總統大選倒數，昨晚(29日)美國總統大選首場辯論會於俄亥俄州（Ohio）克利夫蘭舉行，該辯論會上場面一度混亂。今據尼爾森行銷研究顧問公司發布的數據顯示，該場辯論會收看人數較2016年所紀錄的明顯減少，下滑了1成。由於首輪辯論未提美中台關係，國民黨連勝文就十分憂心稱，蔡英文賭上國家安危。
據統計，昨晚這場由16個新聞播出的混亂對決，較2016年川普與前第一夫人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）交鋒的觀眾人數下滑了13%，收看人數共有7310萬人。而這場辯論會除傳統電視外，也包含了推特（Twitter）、YouTube等數位平台上同步串流播出，尼爾森（Nielsen）調查的數字則包含了一般民眾，再酒吧、餐廳等地點觀看的人，並未將線上的觀眾數據計算。
另一方面，觀看辯論後憂心台灣局勢的連勝文，稍早在臉書寫下，雖然今天沒有人討論到中美台的關係，但我個人認為影響台灣安危最重要的一點，就是川普明確的表示，若自己選輸，他拒絕承諾和平移轉政權！同時他也拒絕敦促他的支持者，大多數都是美國右翼白人及白人至上主義者，在選舉結果發生爭議時，保持冷靜並透過美國憲法制度來處理選舉爭議！川普甚至不停地質疑美國行之有年的通訊投票制度，有大量的弊端（Rigged and Fraud），似乎是為了敗選後製造衝突，預先找理由！
連勝文分析，除非川普選贏，如果他以極小的差距輸給拜登，可以想像在他拒絕和平移轉政權的情況下，美國將陷入多大的混亂，甚至有可能瀕臨內戰邊緣！這也是三度獲得普立茲獎的知名記者蓋爾曼（Barton Gellman），在他的報導中所說的，這場大選有可能讓美國崩潰（The Election That Could Break America）！請問，當美國陷入了混亂時，若中共決定利用此機會攻打台灣，那自顧不暇且衝突遍地，甚至需要動用軍隊來平亂的美國，要如何如許多台灣民眾所期待的，出兵拯救台灣？
連勝文說，與川普緊密結合的蔡英文及民進黨政府，不僅把台灣未來的安危全部賭在川普身上，甚至透過側翼組織鼓吹台裔美國人全力支持川普！先不要說這會不會押錯寶，當今天川普在辯論中，面對種族歧視議題時，拒絕譴責美國的「白人至上主義者」及新納粹主義團體時，不知道蔡英文及民進黨會不會害怕自己不夠「白」？若川普順利當選，會不會為了討好他，規定台灣以後只准美國白人入境？大家可以拭目以待！
新聞來源為Newtalk 新頭殼