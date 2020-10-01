台海情勢緊張　呂禮詩：解放軍5年內無實力攻台

近日台海緊張情勢逐漸升溫，而中國解放軍擾台動作頻頻，更引發外界對中共是否會以武力犯台的擔憂。日前台灣前海軍艦長呂禮詩接受德國官媒《德國之聲》專訪，對於美國先前傳出中國可能於一月攻台的推測，呂禮詩指出：「至少要5年中國才有攻台的實力。」