台海情勢緊張　呂禮詩：解放軍5年內無實力攻台

近日台海緊張情勢逐漸升溫，而中國解放軍擾台動作頻頻，更引發外界對中共是否會以武力犯台的擔憂。日前台灣前海軍艦長呂禮詩接受德國官媒《德國之聲》專訪，對於美國先前傳出中國可能於一月攻台的推測，呂禮詩指出：「至少要5年中國才有攻台的實力。」
根據《德國之聲》專訪，針對中國加大對台的軍事壓力，是否會導致戰爭的問題，呂禮詩認為「不會」。他指出，解放軍近期頻繁出現在台灣的西南防空識別區及跨越海峽中線飛行，但其實防空識別區及海峽中線，並無國際法的相關法源依據，故只要沒有進入領空，皆不會引發軍事衝突。台灣近期在討論「第一擊」的問題，反映出空軍正在研擬，若解放軍戰機進入台灣領空，我國監控的戰鬥機將能如何反制。
先前，美國傳出中國可能會於明年一月攻台的推測，呂禮詩認為這與所謂的敵情研判類似，倒不是說真的會發生。台灣也曾討論過選舉前後政府領導真空的狀況，舊的無心戀戰；而新的還未實際接掌指揮權，是最好的時間，但呂禮詩認為，這樣的狀況並不會那麼早發生，因為解放軍還沒準備好。
呂禮詩說道，中國的第三艘航母及兩棲攻擊艦最少要5年才會準備好，但仍要看中國當時的訓練狀況而定，5年後也未必可以。這其實也是心理戰或宣傳戰的一種，而軍隊作戰最怕的就是被點破，大家皆已有所準備，搞這種擦邊球是沒門的，所有人都準備好了。
而日前同樣掀起熱議的，馬英九「首戰即終戰」的說法，呂禮詩指出，「首戰即終戰」是解放軍的說法，正確說法應是「首戰即決戰」，也就是在短時間內打完。他指出，馬英九認為他是兩岸分治以來，為一曾與習近平見過面的領導人，而馬英九心心念念他的歷史評價，因此始終覺得自己有那個歷史任務，但往往都解讀錯誤，如果提台灣如何應對首戰即終戰的說法，會比較適切。
呂禮詩說道，台灣反擊的力量可能比他們所想像的要強，解放軍開始做的沿岸防空實彈射擊訓練，所為的就是反制台灣將取得的無人機，並且避免國際制裁即美日援台的動作。
至於中國近日於四海同步軍演的目的究竟為何？呂禮詩表示，中國的軍力正由單一軍種提升到各軍種的聯合作戰。我們之所以看到這麼多的演習，其實就是陸海空軍的聯網作戰，而中國最近的射擊訓練，就是對我方的無人機進行收集情報的應對。
新聞來源為Newtalk 新頭殼