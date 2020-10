美首將漁獲列強迫勞動製品清單　 我出口恐受限制

美國勞動部9月30日公布「童工及強迫勞動製品清單」(List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor),首度將台灣遠洋漁船所捕撈的漁獲列入名單中,台灣遠洋漁船的漁獲產品日後出口美國將面對嚴格限制,除非可證明產品並非由強迫勞工生產,否則可能不得進口。綠色和平指出,美國作為台灣漁獲主要出口市場之一,此項制裁預計將造成遠洋漁業中難以計算的經濟損失,也影響台灣在國際間的人權聲譽。